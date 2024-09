Margarita Barrientos aseguró que la pobreza es mayor a la informada por el INDEC: "Se nota en todos lados"

La titular del comedor comunitario Los Piletones mostró un duro reflejo de la realidad en un contexto de crisis: "Ahora que vienen familias que no estaban anotadas y nos quedamos sin viandas".

La referente social hizo hincapié en el incremento de la pobreza, subrayando que el comedor se está viendo desbordado por la creciente demanda y teniendo en cuenta que hay cada vez más familias que se acercan a pedir un plato de comida. “Hace rato que no me faltaba la comida; y ahora, que vienen familias al comedor que no estaban anotadas, nos quedamos sin viandas. Para esa gente uno debe inventar una comida o que coman algo porque hicieron cola de dos horas para retirar”, indicó.

Margarita Barrientos

En diálogo con CNN Radio Argentina, Barrientos describió la dura realidad que enfrenta a diario: “Inventamos un arroz con huevo o con pescado, pero la gente no se va sin comer. Te da una cosa cuando le decís que no alcanzó la comida, se les transforma la cara y parece que se les termina el mundo; y es muy triste”.

En una reflexión sobre la situación actual comparada con tiempos anteriores, la mujer señaló que la desilusión se apoderó de muchas personas: “Antes la gente tenía esperanza y hoy el comentario es que hay desilusión y desesperanza. La gente está muy triste, nerviosa y agresiva porque no encuentra soluciones para su vida, como la comida de sus hijos y su familia”.

Finalmente, Barrientos lamentó la falta de diálogo con el Gobierno, a pesar de haberlo solicitado en reiteradas ocasiones. “No mantenemos un canal de diálogo con el gobierno. La gente no espera la respuesta, la gente necesita ahora y ya; pero por suerte la gente ayuda a que las ollas se llenen”, concluyó.

La pobreza alcanzó al 66,1% de los jóvenes y niños del país

En el primer semestre del 2024, la pobreza alcanzó al 66,1% de los niños y jóvenes entre 0 a 14 años según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, el porcentaje total de personas bajo la línea de pobreza (LP) para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años es de 60,7% y 48,6%, respectivamente. En la población de 65 años y más, el 29,7% de las personas se ubicó en hogares bajo la LP.

Este jueves el INDEC publicó el informe de Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos de los primeros 6 meses del año en el que se reveló que el porcentaje de hogares por debajo de la LP alcanzó el 42,5%; en ellos reside el 52,9% de las personas.

Dentro de este conjunto se distingue un 13,6% de hogares por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 18,1% de las personas. Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la EPH, por debajo de la LP se encuentran 4.319.760 hogares, que incluyen a 15.685.603 personas; y, dentro de ese conjunto, 1.378.142 hogares se encuentran por debajo de la LI, lo que representa 5.379.588 personas indigentes.

En cuanto regiones más afectadas por la pobreza, el Indec señaló que las mayores incidencias de la pobreza en personas se observaron en las regiones Noreste (NEA), 62,9%; y Noroeste (NOA), 57,0%. Las menores, por su parte, se registraron en las regiones Patagonia, 49,1%; y Pampeana, 49,9%.

En los aglomerados de 500.000 y más habitantes se observó un aumento de la pobreza de 11,0 p.p., en tanto que en los aglomerados de menos de 500.000 el incremento es de 12,3 p.p. con respecto al segundo semestre de 2023.