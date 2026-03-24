Marchas a Plaza de Mayo por los 50 años del golpe: horarios y recorridos Todas las columnas confluirán frente a la Casa Rosada después de las 16 horas para el inicio del acto principal y la lectura de los documentos oficiales. Por + Seguir en







Se esperan movilizaciones masivas a 50 años del golpe de Estado en Argentina. Martín Sassone

Este martes 24 de marzo, en Argentina se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976. Distintas organizaciones políticas y de derechos humanos se movilizarán desde distintos puntos de la Ciudad hacia Plaza de Mayo. Organizaciones de la provincia de Buenos Aires se agruparán en estaciones de tren y accesos para ingresar a la Capital en el horario del mediodía. El acto principal tendrá lugar a las 16, momento en el que comenzará la lectura de los documentos oficiales. Este martes 24 de marzo, la Argentina se moviliza para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia al cumplirse 50 años del golpe militar de 1976. La convocatoria, que se replicará en las principales plazas de cada provincia, tendrá su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, donde se espera una asistencia masiva de organizaciones civiles, movimientos sociales y espacios políticos que marcharán bajo las consignas de memoria, verdad y justicia.

La jornada en el área metropolitana estará marcada por columnas que partirán desde distintos puntos estratégicos, confluyendo todas en la Plaza de Mayo. Los esquemas organizativos contarán con horarios diferenciados para el ingreso de los grupos que se movilizan. En algunos casos, iniciarán su recorrido desde las primeras horas de la mañana en la zona norte de la Ciudad.

Cuáles son las marchas a Plaza de Mayo por los 50 años del golpe ESMA El día de la recuperación de la ESMA. Página oficial exESMA La jornada de movilizaciones en la Ciudad comenzará desde muy temprano con la columna de La Cámpora, que iniciará su tradicional caminata a las 7 desde la ex-ESMA, ubicada en Avenida del Libertador y Besares. El recorrido de esta agrupación será en un principio hacia el domicilio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria para luego continuar su trayecto hacia el centro porteño.

Por su parte, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia realizará su propia convocatoria a partir de las 13:30 horas, concentrando en la intersección de Diagonal Norte y Florida. Hacia el mediodía, diversas organizaciones sociales y políticas del conurbano bonaerense se agruparán en estaciones de tren y puntos de acceso estratégicos para trasladarse hacia la Capital Federal entre las 12 y las 13 horas.

Marcha Día de la Memoria Verdad Justicia 24 marzo 2025 Plaza de Mayo pañuelos Madres Martín Sassone Una vez en el microcentro, los organismos históricos de derechos humanos y las agrupaciones nucleadas en la Mesa Nacional iniciarán su marcha central a las 14 desde el cruce de Piedras y Avenida de Mayo. A esa misma hora, se esperan concentraciones masivas en los alrededores de la Avenida 9 de Julio, mientras que los sectores de izquierda avanzarán con columnas propias desde distintos puntos cercanos a la Plaza.