En la marcha no habrá oradores y solamente se leerá un documento por la tarde.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich comunicó que se activará nuevamente el protocolo antipiquetes.

27-12-2023_operativo_anti_piquete_en_tribunales.JPG La Policía comienza a tener una fuerte presencia en los alrededores de Tribunales.

Entre las recomendaciones que realizaron desde ATE Provincia a las personas que asisten a la marcha se encuentran: llevar DNI, tener el celular siempre con carga, saldo en la tarjeta SUBE, movilizar y desconcentrar siempre en grupos, en caso de recibir gas lacrimógeno mojar un pañuelo de tela con agua o vinagre para proteger ojos, nariz y boca.

"El gas pimienta se dispersa en el aire e ingresa por las vías respiratorias generando picazón, irritación, sensación de no poder respirar bien y ardor en los ojos y la boca. Su efecto es pasajero, puede durar entre 5 y 20 minutos. No refregar los ojos ni te pongas nada", detallaron.

Marcha de la CGT en Tribunales: qué calles estarán cortadas

El tránsito se verá afectado en la Avenidas Córdoba y Corrientes como en las calles Talcahuano, Lavalle y Tucumán.