Mar del Plata: le dispararon a un kiosquero y un paquete de chicles le salvó la vida

Se trata del sexto robo del año que viven en ese mismo comercio y este ocurrió el lunes a las 14 en Avenida Peralta Ramos al 700, justo a seis cuadras del Estadio José María Minella. Los delincuentes lo amenazaron y le pidieron la plata de la caja, sin suerte.

Embed "Topline":



Porque un kiosquero se resistió a un asalto tirando gas pimienta, los delincuentes le dispararon y se salvó gracias a un paquete de chicles. pic.twitter.com/DZoXsrAig4 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 16, 2024

Sucede que, en ese momento, le disparan a Cristian, el dueño del local, pero un paquete de chicles le salvó la vida: “Uno de los malvivientes me pidió plata, no reaccioné y ahí me tiran el primer tiro, que le pegan a los chicles y por eso no me da a mí”.

“Primero al que estaba enfrente, el que tiró el tiro, y después al que estaba al lado. Cuando se están yendo ya con el efecto gas pimienta, me apuntó como para tirarme y como no pudo, tiró para arriba, pegó por ahí, pero no me pegó a mí. Luego hirió a su secuaz”, relató Cristian al medio 0223.

Todo ocurrió en apenas 20 segundos y en el video captado por las cámaras de seguridad, se pueden escuchar los disparos. “Sentí que me podían haber matado, porque es así todo momento, estamos solos, no hay seguridad. Acá siempre pasa algo, en esta cuadra siempre a alguien le están robando”, concluyó.