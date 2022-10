Mar del Plata: la directora del jardín maternal negó haber golpeado a una docente

"Estoy totalmente exenta de esta situación, me tomó por sorpresa. Hace cuatro años y medio que estamos en la ciudad y jamás tuvimos un bochorno y una difamación de este calibre. Somos personas totalmente capacitadas", sostuvo en diálogo con C5N.

"En ningún momento se ejerció violencia dentro de la institución. Sí pudo haber diferencias verbales entre dos personas adultas que claramente fueron en tonos muy elevados. Yo no me vi involucrada en esta situación bajo ningún punto de vista. Lo que hice fue terminar una discusión que no debía haber comenzado jamás", aclaró.

En cuanto a las fotos de hematomas que presentó la maestra denunciante, aseguró que no se originaron dentro del jardín. "No soy una persona que levanta la mano. Si esas marcas existen, son preexistentes. Deberán comprobarse ante un perito y un médico, porque acá nadie ejerció la violencia física", destacó Ana.

"Esto es inaceptable por el ámbito en el que se gestó. Claramente problemas laborales deben existir en muchos lados, pero en un ámbito donde hay menores de edad no debe suceder. Tuve que intervenir porque no estaba de acuerdo con la situación", sostuvo.

"Hoy estamos siendo difamadas, señaladas, agredidas, acosadas, hostigadas. Lamentablemente estamos ante este bochorno y esta difamación que lamento que haya llegado a los medios. La Justicia se va a hacer cargo y creo que esto se va a aclarar pronto", concluyó la directora.