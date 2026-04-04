Voltaire, filósofo: "Quien tenga el poder de hacerte creer absurdos, puede hacerte cometer injusticias" El pensador que desarrolló la Ilustración francesa produjo reflexiones muy actuales sobre los peligros de creer de manera ciega en teorías dogmáticas. Por + Seguir en







Voltaire, el filósofo del siglo XVIII de la Ilustración. Voltaire (1694-1778), hijo de un notario de París y de una noble de la provincia de Poitou-Charentes.

La célebre frase atribuida a Voltaire advierte sobre el vínculo entre la manipulación de las ideas y la posibilidad de cometer injusticias.





El pensamiento ilustrado colocó a la razón como herramienta central para combatir el fanatismo y los dogmas incuestionables.





La vigencia de esta reflexión se extiende al presente, atravesado por discursos polarizados y sobreinformación.





Un ejercicio pertinente para nuestra era es revisitar a los clásicos. Esto permite repensar el rol individual en la construcción (o en la reproducción) de las injusticias. En el corazón del siglo XVIII, en plena expansión de la Ilustración, el filósofo francés Voltaire formuló una idea que, siglos después, sigue resonando con fuerza en el debate contemporáneo: “Quien tenga el poder de hacerte creer absurdos, puede hacerte cometer injusticias”. La frase, difundida en su forma actual tras sucesivas traducciones y adaptaciones, sintetiza con notable claridad una preocupación central del pensamiento ilustrado: el peligro del abandono de la razón frente a discursos dogmáticos.

El origen de esta reflexión se encuentra en su ensayo Cuestiones sobre la Enciclopedia (1767), donde el autor escribió en francés una versión más literal que vinculaba directamente la capacidad de volver “absurdo” a un individuo con la posibilidad de volverlo “injusto”. Más allá de las variaciones lingüísticas, el núcleo conceptual permanece intacto: cuando una persona acepta sin cuestionar ideas irracionales, queda expuesta a actuar en contra de principios básicos de justicia.

Voltaire Voltaire (1694-1778), filósofo y abogado. Lejos de limitar su crítica al ámbito religioso, Voltaire apuntó contra cualquier forma de fanatismo que anule el pensamiento crítico. En ese sentido, su advertencia trasciende su contexto histórico y dialoga con el presente, donde la circulación masiva de sobreinformación, la influencia de los medios y las redes y las lógicas de consumo cultural configuran un escenario propenso a la desinformación. En este marco, la frase adquiere un matiz inquietante, ya que obliga a preguntarse no solo quiénes instalan los absurdos, sino también quiénes los reproducen.

Quién fue el filósofo Voltaire Retrato de Voltaire Nicolas de Largillière - Retrato de Voltaire (1694-1778) - Museo Carnavalet Voltaire, cuyo nombre real era François-Marie Arouet, nació en 1694 y murió en 1778 en París, y fue una de las figuras más influyentes de la Ilustración francesa. Defensor de la libertad de expresión, la tolerancia religiosa y la separación entre Iglesia y Estado, construyó una obra vasta que abarca ensayos, novelas, tratados y correspondencia.

Su estilo, marcado por la ironía y la sátira, lo llevó a confrontar con instituciones como la Iglesia Católica y la monarquía absoluta, lo que derivó en encarcelamientos y exilios. Entre sus obras más destacadas se encuentran Cándido o el optimismo, Tratado sobre la tolerancia y Diccionario filosófico. Además, su intervención en casos judiciales, como el de Jean Calas, evidenció su compromiso con la denuncia de las injusticias.