Madres de Plaza de Mayo: "Transformamos el miedo en lucha"

En comunicación con C5N.com, Carmen Arias, Josefa de Fiore y Visitación Folgueiras de Loyola, las tres integrantes de la Asociación, recordaron a Hebe, explicaron los motivos por los que decidieron convocar a marchar contra la proscripción de Cristina Kirchner, opinaron sobre el Poder Judicial en Argentina y hablaron del legado de la lucha de las madres.

— ¿Cómo se preparan para este primer 24 sin Hebe de Bonafini?

— Carmen Arias: La ausencia de Hebe nos conmueve muchísimo pero estamos tratando de seguir su línea y de llevar a la práctica todo lo que nos enseñó. Yo creo que en el último tiempo de su vida presentía lo que le iba a pasar y nos fue preparando para continuar su lucha, que es la lucha de todas las Madres.

— Josefa de Fiore: Como Hebe no va a haber otra, pero las madres seguimos porque todavía tenemos mucho por lo que luchar.

— Carmen Arias: Yo todavía siento que la tenemos entre nosotros, que no se fue. Nos guía desde arriba. Fue la mujer más inteligente, solidaria y capaz que conocí. No hubo ni va a haber muchas como ella. En los últimos años, cuando se hablaba de los juicios a los genocidas ella decía que después de tantos años, prefería que en vez de que juzguen a un militar y que lo metan preso prefería que un niño coma. Esas eran las reflexiones de Hebe. Hay gente que no sabe mucho de esto porque la mayoría de los medios siempre contaron la parte negativa de ella. Pero eso era Hebe. No se ocupaba de ella, se ocupaba de los demás continuamente.

— ¿Qué recuerdos tienen de Hebe en esta jornada tan especial?

— Carmen Arias: Tengo muchos recuerdos de Hebe. Me cuesta elegir uno. Yo soy hermana de un desaparecido pero hace unos cuantos años me sumé a Madres y me dieron el pañuelo. Ese día lo llevo siempre en mi corazón. Íbamos hacia Luján a conmemorar los 40 años de la primera vez que las madres se pusieron el pañuelo y en ese viaje Hebe me entregó el pañuelo para que yo lo usara siempre. Fue el mejor premio que recibí en mi vida.

— Visitación Folgueiras de Loyola: Hebe era algo maravilloso. En el día de la Lealtad voy a cumplir 99 años y ella me engañó. Yo le dije que me iba primero y ella "No, te la vas a aguantar". Se fue ella primero y acá me tiene. Yo con ganas de salir, de volar, y ella "No, todavía no". Hebe era lo más grande, lo más maravilloso. Siempre pensaba en los demás, en que tuvieran todo lo que necesitaban. Donde la llamaban, ahí íbamos.

— ¿Qué diría Hebe del momento que atraviesa la Argentina?

— Carmen Arias: Atravesamos tiempos muy complicados. El gobierno no se si no quiere o no puede hacer las cosas de otra manera. Lo del Poder Judicial es complicadísimo. Ellos tienen todo el poder y manejan la mayoría de los medios. Millones de argentinos la está pasando mal. Los trabajadores y los jubilados la están pasando mal. Uno no tiene la capacidad de decir bueno "hay que hacer esto o aquello" como decía Hebe, pero realmente no sé a dónde nos quieren llevar. Si esto no cambia vamos a estar al borde de perder las elecciones. Si perdemos, van a volver a transformar al país en un desastre.

— Visitación Folgueiras de Loyola: Ellos no van a ganar. Vamos a ganar nosotros. Para eso necesitamos que en el gobierno luchen por el país y su patria. Que sean leales a la Argentina, a donde nacieron. Se que Axel y Cristina van a vencer.

— Este año la convocatoria es también contra la proscripción de Cristina. ¿Cómo y por qué se llegó a esa decisión?

— Carmen Arias: Nosotros ya teníamos idea de la consigna pero antes de darla a conocer escuchamos que algunos organismos de Derechos Humanos decían que la marcha tenía que ser únicamente en recordatorio de nuestros 30 mil desaparecidos. El país está viviendo cosas muy feas y terribles. Por eso nosotros dijimos "No a la proscripción, Cristina conducción". Esa es nuestra consigna. A los 30 mil los tenemos siempre presentes, los recordamos todos los días y también los vamos a tener presentes en la marcha, pero una cosa no quita la otra. ¿Por qué no vamos a defender a Cristina en este momento que la están maltratando tanto? ¿Cómo no vamos a estar con ella con todo lo que hizo por nosotros?

— Esta semana, en su discurso en el III Foro Mundial de los Derechos Humanos, Cristina Kirchner trazó la línea histórica entre el "Partido Militar al Partido Judicial"

— Carmen Arias: Claro. Estos son los hijos o los nietos de los responsables de la dictadura. Su forma de proceder y actuar es la misma. Tenemos que seguir luchando contra eso. Es continua la lucha.

— ¿Por qué se la persigue a Cristina Kirchner?

— Josefa de Fiore: La persiguen porque es inteligente y porque luchó por los más humildes.

— Visitación Folgueiras de Loyola: La persiguen porque Cristina es la base principal para la igualdad. Porque ella siempre luchó y luchará por las grandes mayorías. Con Axel y Cristina a la cabeza tenemos otro gobierno. Un gobierno que genera trabajo y garantiza la educación y salud a toda la sociedad. Un gobierno que genera las condiciones para que los chicos coman en sus casas junto a sus padres, llenos de felicidad y orgullosos de que sus padres tengan trabajo. Solo Cristina consiguió eso y solo ella es la que lo puede volver a conseguir. Necesitamos políticos que piensen en el país y no vendan la patria. Argentina es de los argentinos y de los trabajadores.

— Cristina Kirchner también dijo que la estigmatización y la persecución buscó volver a imponer un modelo económico y disciplinar a los dirigentes del campo nacional y popular. Lo mismo buscó generar la dictadura mediante la tortura y los asesinatos y sin embargo las madres nunca tuvieron miedo.

— Josefa de Fiore: Nunca tuvimos miedo, ni en ese entonces ni en el 2001, cuando nos pasaron por arriba con caballos y nos tiraron gases y balas de goma

— Visitación Folgueiras de Loyola: Las madres nunca faltamos en la plaza. Llueva o nieve, siempre estuvimos luchando por una sociedad igualitaria. Por el pan y el trabajo, porque haya felicidad en todas las casas.

— Carmen Arias: Las madres transformamos el miedo en motivo de lucha. La ultraderecha quiere que el pobre sea siempre un esclavo. Gobiernos como el de Néstor y el de Cristina nos habían cambiado la vida a todos. Ahora quieren sacar a Cristina del medio porque les molesta por eso, porque ella va a estar con la mayoría como siempre. La derecha lucha por lo contrario. Tenemos pruebas en el país. ¿Qué pasó con los 4 años de Macri? Nos endeudaron por 100 años. Yo no sé cómo hay gente que todavía quiere que la derecha vuelva a gobernar. Cristina tiene mucha gente a su alrededor y eso le molesta. La quisieron matar y gracias a un milagro no pudieron y, como no consiguieron, ahora la anulan para que no pudiera gobernar.

— En los últimos tiempos hubo un fuerte avance de la ultraderecha a nivel mundial con un fuerte discurso negacionista. ¿Cómo se frena ese avance?

— Carmen Arias: Hay que seguir la lucha, como hacemos las madres desde hace 46 años. Lamentablemente cuesta mucho, pero es la única forma. Luchar, luchar y no parar de luchar.

— Visitación Folgueiras de Loyola: Los medios dicen puras mentiras para engañar. Sin los medios nadie se atrevería ni a pensar en eso.

— ¿Cuáles eran los sueños y las luchas de los 30 mil?

— Carmen Arias: Luchaban por un mundo mejor. En esa época todos nosotros sufrimos apoyos y desprecios por tener un hijo o familiar supuestamente terrorista. No eran terroristas, eran revolucionarios. Te decían "algo habrán hecho". Y sí, claro que algo hacían. Luchaban para que todos estemos mejor. Era toda una generación con sueños de igualdad. No solamente en el país, en el mundo, porque no solo Argentina tuvo desaparecidos. Lo que pasa es que en el país salimos las Madres a la calle. No hay otro ejemplo igual en el mundo. Gracias a las Madres hoy podemos seguir hablando de nuestros desaparecidos.

— Visitación Folgueiras de Loyola: Mi hijo y mi nuera eran un matrimonio divino. Juntaban lo que podían para ayudar a los chicos que estaban en la calle, en las villas,. Ellos daban todo para los que no tenían nada.

— Josefa de Fiore: Mi hijo daba de comer a los chicos de las villas. No se compraba ropa ni nada para él, todo era para los chicos.

— Carmen Arias: Esa era su lucha, la lucha de la que habla Hebe. Luchaban para que todos seamos iguales. Por eso molestaban. Por eso los militares y los civiles de la dictadura tomaron la cobarde decisión de desaparecerlos. Esos eran nuestros 30 mil. Ellos dieron todo lo que tenían y más. Lo más importante para dar es la vida y ellos la dieron luchando por el otro.

— ¿Qué pasará en el futuro con el legado de las Madres?

— Visitación Folgueiras de Loyola: Nosotros tenemos muchos jóvenes que nos acompañan. Estamos tranquilas que la lucha va a seguir adelante.

—Carmen Arias: Afortunadamente tenemos muchos jóvenes que nos siguen. Nosotros le decimos lo que siempre decía Hebe, que ellos no son el futuro, son el presente. Nos damos cuenta que luchan, nos siguen y nos acompañan. Eso nos alienta mucho a pensar que no todo está perdido. La juventud sabe qué camino tomar.