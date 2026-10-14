14 de octubre de 2026 Inicio
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Luego de tres años cerradas, la central Yacyretá abrió sus compuertas por la crecida del Paraná y el Iguazú

La última vez que se dejó correr agua a través del vertedero principal fue en 2023 y la apertura duró solo un mes. La Entidad Binacional Yacyretá alertó que los caudales afluentes se encuentran un 40% por encima del valor promedio para esta época.

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La central hidroeléctrica Yacyretá abrió sus compuertas por primera vez desde 2023.

La central hidroeléctrica Yacyretá abrió sus compuertas por primera vez desde 2023.

La central hidroeléctrica argentino-paraguaya Yacyretá abrió las compuertas principales de su embalse ante las fuertes crecidas del río Paraná y del río Iguazú por las intensas lluvias registradas en la cuenca de la que forman parte en el contexto del Super Niño.

Las lloviznas permanecerán durante la semana corta. 
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Se abrieron las compuertas del vertedero principal este lunes "para atenuar los efectos del aumento de las descargas de las centrales aguas arriba y las precipitaciones registradas en gran parte de la cuenca", según informó la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que administra la central.

La última apertura del vertedero principal tuvo lugar en octubre de 2023, a raíz de otra crecida, y no se cerró hasta fines de noviembre. Esta vez, la decisión se tomó ante el incremento de los aportes de los ríos Paraná e Iguazú y la previsión de que el caudal continúe en aumento.

La central hidroeléctrica Yacyretá funciona desde 1994.

La central hidroeléctrica Yacyretá funciona desde 1994.

Según el último parte de alerta hidrológico publicado por la EBY, los caudales afluentes a Yacyretá se encuentran un 40% por encima del valor promedio para esta época.

"En los próximos días, como consecuencia de las precipitaciones registradas en gran parte de la cuenca, y del incremento de las descargas de las centrales aguas arriba de Yacyretá, las previsiones hidrológicas indican una tendencia creciente en los caudales afluentes", advierte el informe.

El lado positivo es que la crecida permitió que la central funcione casi a plena capacidad y aporte energía barata al sistema eléctrico argentino. La central está generando alrededor de 2.600 MW entre Argentina y Paraguay, con 18 de sus 20 máquinas en funcionamiento.

Hace cuánto funciona la central hidroeléctrica Yacyretá

La central, emplazada sobre el río Paraná y una de las mayores represas hidroeléctricas de Latinoamérica, genera energía para Argentina y Paraguay desde 1994.

Su enorme embalse recibe agua del Paraná, río que nace en Brasil y desemboca en el Río de la Plata tras recorrer 2.546 kilómetros; y del río Iguazú, afluente del Paraná, una cuenca que se ha visto afectada en las últimas semanas por intensas lluvias asociadas al Super Niño.

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