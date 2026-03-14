Loto Plus: resultado del sorteo 3865 del sábado 14 de marzo de 2026

Este sábado 14 de marzo de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
NÚMERO PLUS 8
Los números ganadores fueron: 12-28-33-37-38-44
6 aciertos: Vacante Premio: $628.485.627,05.-
5 aciertos: Vacante. Premio: $17.896.135,95.-
4 aciertos: 234 ganadores. Premio: $3.579.227,19.-
Los números ganadores fueron: 00-01-09-20-24-40
6 aciertos: vacante. Premio: $7.556.305.032,12.-
5 aciertos: 6 ganador. Premio: $17.896.135,95.-
4 aciertos: 267 ganadores. Premio: $3.579.227,19.-
Los números seleccionados fueron: 02-07-10-26-36-42
6 aciertos: vacante. Premio: $1.465.462.950,40
Los números ganadores fueron: 14-19-25-30-36-41
5 aciertos: 13 ganadores. Premio: $46.096.107,75.-
NÚMERO PLUS VACANTE
Miércoles 18 de marzo a las 22. POZO ESTIMADO: $29.205.000.000.-
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.