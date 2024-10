Los primeros indicios sobre las causas de la muerte de Liam Payne

"Cuando la Policía llegó al lugar se encontró con la noticia de que había habido algún tipo de grito, de caída, y que este hombre estaba muerto en el patio interno del hotel de calle Costa Rica", agregó y explicó que el SAME constató la muerte al llegar al lugar.

Alberto Crescenti, titular del SAME, aseguró que cuando el personal de emergencia llegó a la escena ya "no hubo posibilidad de hacer nada". "Tenía lesiones gravísimas que le provocaron la muerte como una fractura en la base del cráneo", explicó.

En base a los testimonios del personal del hotel, la Justicia ya está trabajando para tratar de dilucidar qué es lo que ocurrió con el cantante.

El músico sufrió lesiones gravísimas e irrecuperables tras la caída desde unos 14 metros. Incluso, fue identificado por su pasaporte. La habitación se encontraba completamente desordenada y con restos de lo que había usado durante el día.

Según indicaron, Liam Payne se encontraba en Buenos Aires negociando la continuidad de una gira por Latinoamérica. "Entendían que estaba en Argentina tratando de reprogramar la fecha", indicó el periodista respecto al show que canceló en agosto de 2023 debido a un problema de salud.

Era la segunda visita del joven al país en este último año. En mayo fue al show que su excompañero de banda, Louis Tomlinson, dio en el estadio de Vélez Sarsfield. El 30 de septiembre regresó a la Argentina y disfrutó del espectáculo de otro ex-One Direction, Niall Horan, que se presentó dos días después en el Movistar Arena. En ambas ocasiones, recorrió la ciudad y se fotografió con todos los fanáticos que se cruzó.

Liam Payne había nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton en Inglaterra Redes Sociales

Liam Payne, excantante de One Direction murió trágicamente este miércoles a los 31 años. Fue encontrado sin vida en un hotel del barrio de Palermo, en la Ciudad. El músico británico se encontraba de visita en Argentina donde presenció el show de su amigo, otro ex miembro del conjunto, Niall Horan.

La triste noticia sobre el joven de 31 años conmocionó a los fanáticos de Payne y a la comunidad musical, quienes lo va a recordar no solo por su exitosa carrera con la boy band, sino también por sus contribuciones como solista.

Liam James Payne, que nació el 29 de agosto de 1993, en Wolverhampton, Reino Unido, fue un intérprete, compositor y guitarrista miembro de la banda de música formada en 2010 en Londres, con motivo del programa The X Factor.

Después de ser aceptado en la audición, la cantante Nicole Scherzinger que hizo de jueza sugirió que Liam formase parte de un grupo junto con Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson.

Los 5 integrantes fueron apadrinados por el director británico de la compañía Sony Music, Simon Cowell. Llegaron a la final del programa y quedaron en el tercer lugar y les hicieron un contrato con el sello discográfico Syco.23.

Liam decidió ser cantante luego de que se descubriese su talento en la escuela y que fuese rechazado para formar parte de un equipo olímpico. Firmó su primer contrato discográfico junto a la banda y cumplió el sueño de ser un reconocido cantante a nivel mundial.

Grabó cinco discos Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) y Made In the AM (2015). Además, encabezó cuatro giras mundiales y participó del documental sobre la banda. One Direction obtuvo más de 200 premios entre 2011 y 2016

Parte de sus composiciones son Taken, Everything About You, Same Mistakes, Last First Kiss, Back For You y Summer Love, pertenecientes a los álbumes Up All Night y Take Me Home.

Payne suspendió por tiempo indefinido la gira sudamericana con la que iba a llegar el 9 de septiembre de 2023 al Movistar Arena de Buenos Aires debido a una “infección renal grave” por la que debió ser hospitalizado, según informó en sus redes sociales.