Los policías acusados por el crimen de Virrey del Pino negaron haber cometido el hecho

Los 11 policías detenidos por crimen de Esteban Bellido, el hombre de 39 años que fue asesinado durante un operativo policial en Virrey del Pino , negaron las acusaciones y aseguraron no haber cometido el hecho. La justicia aguarda el resultado del peritaje balístico para continuar con la investigación. La familia denuncia el crimen como un caso de gatillo fácil.

Los efectivos fueron indagados esta mañana por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Gastón Duplaa y aseguraron puntualmente no haber asesinado a ninguna persona . La investigación está bajo la carátula de "homicidio agravado por haber sido cometido por un miembro de una fuerza de seguridad".

Durante la jornada de hoy, la Gendarmería Nacional comenzaba con el peritaje sobre las armas secuestradas. El abogado, que representa a los 11 policías, solicitó ante el fiscal a la reconstrucción del hecho en Virrey del Pino.

La familia de Bellido, señala el crimen como un caso de gatillo fácil. "La Policía da su versión de que ellos estaban haciendo un allanamiento, cosa que no es verdad porque hasta ahora no hay ninguna orden. No se sabe quién los mandó, quién es el supuesto fiscal o juez. Es todo muy raro", expresó Karina, su cuñada, en diálogo con C5N.

El informe preliminar de la autopsia detalla que Esteban Bellido recibió dos impactos de bala, uno de los cuales fue el mortal, ya que le ingresó por la espalda, en el hemitórax posterior, del lado derecho y le desgarró un pulmón, tras lo cual produjo un orificio de salida en el hemitórax anterior.