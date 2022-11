El dolor de la familia del hombre baleado en Virrey del Pino: "Es un caso más de gatillo fácil"

"La Policía acelera, lo alcanza y le da dos tiros por la espalda. No le dan la voz de alto. Esteban hace lo que puede para pedir ayuda, los vecinos salieron a ayudar, se acercaron a darle los primeros auxilios, pero ya estaba sin vida", relató la mujer a C5N.

"La Policía da su versión de que ellos estaban haciendo un allanamiento, cosa que no es verdad porque hasta ahora no hay ninguna orden. No se sabe quién los mandó, quién es el supuesto fiscal o juez. Es todo muy raro", agregó. También negó que su cuñado hubiera disparado contra los efectivos.

"Es mentira. Esteban no tenía armas, estaba limpio, no le encontraron nada. Todos vimos cuando levantaron el cuerpo. Tenía el celular, la plata para el mecánico y los documentos, nada más", aseguró.

El hombre tenía 39 años y era papá de tres hijos, el menor de los cuales nació hace 15 días. Trabajaba hace tres meses en una fábrica de gaseosas donde acababa de quedar efectivo. "Estaba ampliando la casa, feliz, tenía muchos proyectos, ilusiones, y truncaron todo eso", sostuvo Karina.

"Es un caso más de gatillo fácil. Hay testigos que dicen que Esteban no estaba en ningún enfrentamiento, él no disparó, no fue un enfrentamiento narco. No sé si lo confundieron con alguien o lo mataron por el simple hecho de verlo correr", finalizó.

Indagarán a los 11 policías detenidos

Los 11 policías que fueron detenidos y desafectados de sus funciones tras la muerte del hombre serán indagados en las próximas horas. También se espera el resultado de la autopsia para avanzar en la investigación.

Los efectivos serán trasladados este martes por la mañana a la sede judicial ante el fiscal de Homicidios de La Matanza, Gastón Duplaá. El fiscal dispuso la aprehensión de los 11 policías de la UTOI por "homicidio", el secuestro de sus armas reglamentarias y de tres de los móviles utilizados.