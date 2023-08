Los famosos víctimas del doctor Lotocki, el cirujano condenado a 4 años de prisión

Hace exactamente dos semanas, el 14 de agosto, se conoció la muerte del productor de moda Mariano Caprarola, quien sufría distintos trastornos de salud que identificaba como surgidos posteriormente a una intervención estética en 2010 con el doctor Lotocki.

En junio el médico también había sido procesado sin prisión preventiva por "homicidio simple por dolo eventual" por la muerte del paciente Rodolfo Cristian Zárate, un empresario que se convirtió en el primer paciente del médico en fallecer ante distintos problemas de salud provocados por mala praxis sometido a una intervención con el médico.

Además el cirujano tuvo denuncias de distintos famosos como Stefanía Xipoltakis, Gabriela Trenchi, Pamela Sosa, Virginia Gallardo, Fran Mariano, entre otros.

Los casos de mala praxis del doctor Lotocki

Stefanía Xipoltakis

La modelo se sometió en 2015 a un intervención para "mejorar el aspecto de sus glúteos". "Me dijo que me podía sacar un poco de grasa de un lugarcito y que me podía sacar un poco de 'PRP', que es plasma rico en plaquetas. Me dijo que me hacía un licuado y que me lo filtraba, que quedaba como una gomaespuma. Eso me lo ponía en el glúteo", contó.

Además, aseguró que después de la operación sufrió mucho dolor: "El segundo día de la operación, yo sentí que me moría, estaba muy descompensada, sin fuerzas en mi cama. Un malestar, era algo fuertísimo. No lo puedo describir, lo vivís en tu cuerpo, me sentía a un hilito de la muerte".

Gabriela Trenchi

En 2015, Trenchi, conocida en el mundo del arte como Gabriela Madau, asistió al consultorio de Lotocki para colocarse hilos tensores en la cara. Estuvo al borde la muerte y, desde ese momento, sufre parálisis facial, osteoporosis y atraviesa un tratamiento psiquiátrico.

"Estoy muy triste y deprimida. No tengo más ganas de vivir. Los dolores no me dan paz. El material que este señor me puso me está obstruyendo las venas y las arterias de las piernas. Sigo teniendo bultos que parecen montañas", explicó.

Fran Mariano

El exparticipante del reality "Cuestión de Peso" es otro de los famosos que presenta problemas de salud debido a las intervenciones que tuvo en el pasado con Lotocki.

"Yo me enteré de que Aníbal Lotocki operaba gratis a la gente que era famosa, yo recién salido de un reality, voy y me dice 'yo te opero', me desnudó, trajo un fibrón y cuando terminó yo era un mapa", contó Mariano, quien agregó que "en ese momento me dijo que tenía nariz de bruja que estaba torcida y el labio de arriba era un poco finito".

También reveló que el falso cirujano le inyectó pómulos con una aguja larga y con un dolor terrible, lo llenó de solución fisiológica. Además explicó que decidió encarar un cambio en ese entonces "porque mi madre estaba muerta y estaba muy deprimido".

"Me operó con altas probabilidades de haber muerto, con comida en el estómago, no le importó nada. Como me puse nervioso me dio unas pastillas y entré en un estado de no saber donde estaba, en es momento me trajo un papel y me lo hizo firmar, díganme: ¿qué profesional hace eso?", sentenció el joven.

Virginia Gallardo

En el 2008 la modelo decidió someterse a un levantamiento de glúteos con Lotocki. Tiempo después de la operación comenzó a sufrir "dolores constantes en la zona intervenida".

En una entrevista Gallardo contó como había sido la operación y dio detalles del producto que le pusieron en su cuerpo. “Es un producto que es como una goma, como más líquido, como un pegamento. Lo vi. Él ponía en un bowl un polvito y un líquido, lo vi. Vos estás consciente, son 10 minutos, dos inyecciones con anestesia local. Va una inyección en cada glúteo”, contó la modelo quien detallo que dicho producto produce inflamación y luego se endurece como un “cemento”.

Desde entonces, Gallardo buscó sin éxito de revertir su padecimiento. “Si quisiera sacármelo me tienen que abrir de lado a lado y rebanar el músculo. En mi caso no migró. Yo hago actividad y con el músculo género elasticidad y me genera 100 veces más dolor. Cuanto más entreno, más duele”, comentó.

Pamela Sosa

Estuvo en pareja con Aníbal Lotocki durante ocho años. Mientras estaban juntos, se realizó operaciones en los pechos, glúteos y piernas. Desde entonces, sufre diabetes y tiene granulomas en todo el cuerpo.

Además, tiene que soportar fuertes dolores: "Ahora estoy medicada para poder soportarlo. Aparece cuando estoy sentada, hago ejercicios o algo muscular. Yo era una mujer sana. Nunca creí que Aníbal podía hacerme mal".

La vedette confesó que quiso quitarse la vida: "Tuve un intento de suicidio cuando estaba con él. Me quise matar con la insulina: me puse muchísima, me quería ir... No quería vivir más. Bajé las escaleras temblando. Él estaba conmigo en la cama. Y zafé porque empecé a comer dulces. En los últimos tiempos no lo soportaba. Recibía maltrato psicológico. Me hacía sentir un trapo de piso".