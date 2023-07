Fran Mariano: "Anibal Lotocki me usó como conejillo de indias"

Fran Mariano, otra de las víctimas de Aníbal Lotocki concurrió al piso de C5N con su médico Marcelo Berstein y contó la pesadilla que le tocó vivir y que el falso cirujano lo usó como "conejillo de indias". El exparticipante de Cuestión de Peso presenta problemas de salud debido a las intervenciones que tuvo en el pasado y afirmó: "Si yo sabía que no era cirujano plástico ni loco me operaba con él".

" Yo me enteré de que Aníbal Lotocki operaba gratis a la gente que era famosa, yo recién salido de un reality, voy y me dice 'yo te opero', me desnudó, trajo un fibrón y cuando terminó yo era un mapa", contó Mariano, quien agregó que "en ese momento me dijo que tenía nariz de bruja que estaba torcida y el labio de arriba era un poco finito".

También reveló que el falso cirujano le inyectó pómulos con una aguja larga y con un dolor terrible, lo llenó de solución fisiológica. Además explicó que decidió encarar un cambio en ese entonces "porque mi madre estaba muerta y estaba muy deprimido".

"Me operó con altas probabilidades de haber muerto, con comida en el estómago, no le importó nada. Como me puse nervioso me dio unas pastillas y entré en un estado de no saber donde estaba, en es momento me trajo un papel y me lo hizo firmar, díganme: ¿qué profesional hace eso?", sentenció el joven.

Además, denunció que lo "usó como conejillo de indias" y que en esa operación Lotocki "hizo lo que quiso".

Luego habló de las consecuencias psicológicas de la transformación. "No saben lo que fue mirarme en el espejo, y mirar una cara que yo no pedí y no quería. Tenía los párpados hechos, los pómulos inflados, la cara estirada, la nariz como un chancho levantada". Allí reveló que le cuestionó los cambios y Lotocki aseguró que el no realizaba pequeños cambios, sino que operaba lo que el creía que tenía que mejorar.

"Yo entré en una profunda depresión hoy en día estoy mejor ya que yo tenía trastorno dismórfico corporal", contó. "Cada vez que iba a Aníbal el me reforzaba la idea de que sí tenía que operarme y me encontraba algo siempre diferente", añadió.

Tras el caso de Silvina Luna, Fran dijo "mi cuerpo es una bomba de tiempo, aunque todavía tengo gran parte de lo que inyectó". "En mi caso me puso silicona liquida en la cara más metacrilato y tengo la mitad de la cara dormida", comentó.

"El doctor muerte nunca jamás le dijo a los pacientes que no era cirujano plástico, si yo lo sabía ni loco me operó con él", señaló.

Fran Mariano advirtió que no lo denunció civilmente sino penalmente. "Yo no quiero plata con sangre, tiene deudas, no factura, que la AFIP lo investigue", finalizó.