Los escalofriantes chats entre la madre de Lucio Dupuy y su novia: "Me gustaría poder hacerlo desaparecer"

"Me gustaría poder hacerlo desaparecer", "Yo no le hablo, no lo puedo ni ver”, ”Cuando se le vaya el moretón va a ir al jardín”, ”Este pibe es todo pelotudo”, ”Le metí unas cachetadas", ”Anda con toda la cara marcada”, son algunos de los escalofriantes mensajes que trascendieron en la causa.

En otras conversaciones las mujeres reconocen su deseo de no criar más al niño. ”Si Lucio impide que nuestra relación fluya no lo voy a permitir porque no me importa tanto como vos", expresó la madre en uno de los mensajes. "Podemos hablar con un juez y darlo en adopción. No me siento capaz de criarlo", propuso la madrastra. "Yo me doy cuenta que no me siento madre. No siento poder tener esa responsabilidad", retrucó la madre.

Los chat de las asesinas de Lucio

Dupuy1.jfif

Dupuy2.jfif

Dupuy3.jfif

Dupuy5.jfif