Locura por Messi en Bangladesh: festejaron su cumpleaños con una torta gigante El fanatismo de los bangladesíes por la Selección desbordó la ciudad de Daca, donde una multitud de hinchas se juntó para honrar al astro del fútbol mundial. Por Agregar C5N en









Más de 70 millones en Blangladesh siguen a la Selección Argentina.

La pasión albiceleste no conoce fronteras. Como dice un refrán muy popular por estos días: “un argentino nace donde quiere”. Y es exactamente ese espíritu el que se reflejó en Bangladesh, donde miles de fanáticos, a más de 20.000 kilómetros de distancia, celebraron el cumpleaños de Lionel Messi con una torta gigante, cánticos eufóricos y un desborde de emoción que convirtió a Dhaka en una fiesta celeste y blanca.

Aunque en Argentina el cumpleaños del astro se festeja mañana, 24 de junio, en Bangladesh el futuro llegó hace rato. Con nueve horas de ventaja, los fanáticos de la capital Daca ya se adelantaron al calendario y celebraron la llegada de Lionel al mundo. Del otro lado del planeta, demostraron que cuando se trata de Messi no hay límites posibles.

Con una torta gigante con la forma de la bandera Argentina y la foto de Leo besando la Copa del Mundo, un grupo de fanáticos de La Pulga le cantaron el feliz cumpleaños y celebraron los 39 del mejor jugador de todos los tiempos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n) Los festejos en Dhaka por la victoria Argentina La Scaloneta metió un 2-0 contra Austria y no solo aseguró el pase a 16avos del Mundial, también desató un carnaval a miles de kilómetros, en Bangladesh. Allá, la celeste y blanca es religión: murales de Maradona y Messi, banderas flameando por todos lados y multitudes copando las calles como si estuvieran en el Obelisco.

En Dhaka se armaron pantallas gigantes, la gente se juntó de madrugada y cada gol se gritó con alma y vida sintiendo la camiseta. El fanatismo viene de larga data, más precisamente empezó hace 40 años con los goles del Diego contra Inglaterra. Desde el 86 hasta hoy con Messi como ídolo total, la pasión por la albiceleste se hace carne.