Se declaró propietario de la luna y vendió parcelas para hacerse millonario: la historia viral de un estadounidense Lo que parecía una locura terminó convirtiéndose en un negocio que sorprendió por su alcance y por los nombres que se sumaron a la propuesta. Por Agregar C5N en









Historia viral: se declaró propietario de la luna y vendió parcelas para hacerse millonario. BBC

Tuvo la idea de comercializar terrenos lunares cuando atravesaba una difícil situación económica.

Encontró una supuesta oportunidad legal para reclamar la propiedad del satélite.

Su emprendimiento atrajo a celebridades y figuras de la política estadounidense.

Extendió las ventas a otros planetas y creó su propio gobierno galáctico. Lo que comenzó como una idea disparatada terminó convirtiéndose en un negocio que llegó a generar millones de dólares. En 1980, Dennis Hope atravesaba uno de los peores momentos de su vida: estaba divorciado, no tenía trabajo estable y apenas contaba con unos pocos dólares. Sin embargo, una ocurrencia durante uno de sus habituales recorridos en auto por California le abrió una oportunidad que jamás había imaginado.

Dennis Hope, el hombre que se hizo millonario vendiendo terrenos en la luna. BBC Mientras observaba los carteles de venta de terrenos que aparecían a los costados de la ruta, se le ocurrió que podía probar suerte en el mercado inmobiliario, aunque con una propuesta bastante particular: vender parcelas en la Luna. Para llevar adelante el plan, decidió investigar si existía alguna normativa internacional que le impidiera apropiarse del satélite natural de la Tierra y comercializar sus tierras.

Después de estudiar el Tratado del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas, firmado en 1967, encontró un supuesto vacío legal que consideró favorable para su proyecto. El documento prohibía que los países reclamaran la propiedad de otros cuerpos celestes, pero, según su interpretación, no establecía una restricción equivalente para los particulares. Así, el 24 de noviembre de 1980 presentó una solicitud ante una oficina de registro de California y luego envió una notificación a la ONU.

La historia viral del hombre que vendió terrenos en la luna Como nunca recibió una respuesta de las Naciones Unidas, Hope interpretó el silencio como una autorización para avanzar con su iniciativa. Comenzó a dividir la superficie lunar en parcelas de 4.000 metros cuadrados y las ofrecía por 24 dólares más impuestos. Cada comprador recibía un certificado con su nombre y un mapa que indicaba la ubicación del terreno adquirido. En sus primeras dos semanas de actividad consiguió vender 600 propiedades y obtuvo unos 6.000 dólares.

Llegó a tener compradores famosos como Ronald Reagan, Tom Cruise y Mick Jagger. BBC Con el paso del tiempo, el emprendimiento creció y llegó a tener compradores famosos. Entre ellos figuraron los expresidentes estadounidenses Ronald Reagan, Jimmy Carter y George W. Bush, además de estrellas como Tom Cruise, Tom Hanks, Clint Eastwood y Mick Jagger. En 1995 lanzó una página web para ampliar el alcance de las ventas y, años después, fundó Lunar Embassy, la empresa encargada de comercializar los terrenos. Su oferta también se extendió a Marte, Venus y Mercurio, con millones de acres vendidos en distintos cuerpos celestes.

Para darle mayor formalidad a su particular negocio, Hope incluso creó una Constitución Galáctica y anunció la formación de una república democrática con moneda propia, llamada delta. También estableció un gobierno con sede en la Luna y se adjudicó la presidencia hasta que se realizaran unas elecciones que nunca llegaron a concretarse. Aunque su iniciativa recibió críticas y cuestionamientos legales, el estadounidense sostuvo su postura y continuó ofreciendo parcelas. Su historia se convirtió en un caso tan insólito como llamativo: un hombre que pasó de no tener dinero a construir una fortuna vendiendo terrenos en lugares a los que, por supuesto, ninguno de sus compradores podía mudarse.