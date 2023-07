Llegó julio y las redes explotaron los memes furor de los últimos años

A pesar de que hay varias generaciones que no pudieron verlo en el escenario y probablemente tampoco hayan escuchado sus canciones, no se quedan atrás con la creatividad y se suben a la ola del humor.

El padre de Enrique Iglesias está al tanto de que es una celebrity de los memes y, en más de una ocasión reconoció que le parecen “simpáticos, siempre que no sean ofensivos”.

Asimismo agregó: “De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”.

Llegó Julio: los mejores memes en redes sociales

julio1

julio 2

julio 3

julio4

julio 5