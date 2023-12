Ley de Alquileres: qué pasará con los arreglos de las viviendas y quién los tendrá que pagar

"La liberación de precios no es un mejoramiento de la oferta. Lo que vamos es a alquileres más altos y dolarizados", señaló Arrizabalaga.

“Primero porque no es algo que se haya podido discutir en el Congreso: se reformó la ley hace dos meses, se aprobó en el 2020, por lo tanto, no es una temática que no se pueda discutir en el congreso y excepcionalmente la pueda derogar”, describió.

Para luego detallar que en su derogación “el decreto redacta elementos del Código Civil y Comercial. Eso no lo puede hacer el poder Ejecutivo”.

Ley de alquileres "El decreto es inconstitucional", señaló en C5N, Juan Arrizabalaga,

“Dentro de esa redacción además le dicen a los jueces lo que tienen o no tienen que hacer. No te podés arrogar la suma del poder legislativo y poder judicial, son tres poderes independientes”, concluyó sobre el mismo eje.

Ley de Alquileres: la situación con los arreglos de las propiedades y quien los deberá pagar

Las modificaciones que introduce la derogación a Ley de Alquileres se basan en un libre acuerdo entre las partes donde se pueden establecer contratos cortos que pueden estar en dólares.

“Pasamos de un mínimo de 3 años a no hay mínimo. Esto es tremendo porque te deja una crisis habitacional a millones de personas”, señaló en C5N el integrante de la Federación Inquilinos Nacionales.

Además detalla sobre la moneda estadounidense: “Vos no podes pagar un bien básico con un bien escaso, o sea la vivienda es como si mañana tendrías que ir a pagar con dólares el pan, no se puede”.

Otras modificaciones se refieren al ajuste del precio con el índice que los propietarios quieran. “El depósito te pueden pedir la cantidad de meses que quieran y no te lo van a devolver actualizado como establece la ley”, describió.

Y en referencia a los arreglos de las viviendas, los mismos estarán a cargo de de los inquilinos, en caso contrario que se pacte algo diferente en el acuerdo entre partes. “Es un conjunto de temas de ensañamiento con el inquilino”, concluyó Arrizabalaga.