16 de marzo de 2026 Inicio
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León Tolstói, filósofo: "El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere"

El pensador y escritor eslavo que retrató a la sociedad rusa del siglo XIX creó ideas atemporales que también describen a la sociedad de hoy.

Por
León Tolstói

León Tolstói, pensador ruso 

Retrato de León Tolstói. 1873. Iván Kramskói.

  • Tolstói planteó que la felicidad no depende solamente de cumplir todos los deseos personales.

  • El pensador y escritor sostuvo que el bienestar puede encontrarse cuando una persona aprende a valorar y comprometerse con aquello que hace en el día a día.

  • El autor desarrolló un pensamiento centrado en la búsqueda del sentido de la vida, la moral y la responsabilidad personal frente a la sociedad.

  • Su pensamiento filosófico evolucionó hacia una mirada crítica sobre la sociedad, la religión institucional y las desigualdades.

La felicidad, entendida como estado de plenitud que trasciende los momentos de alegría, fue uno de los temas que más inquietaron a filósofos y pensadores a lo largo de la historia. Dentro de esa tradición de reflexión aparece una del escritor ruso León Tolstói que suele citarse cuando se discute el sentido de la vida cotidiana: "El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace".

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La afirmación propone una mirada que se aparta de la idea más extendida de felicidad como satisfacción permanente de deseos. En lugar de vincular el bienestar con la posibilidad de alcanzar todo aquello que se anhela, el pensador sugiere que el punto clave se encuentra en la relación que cada persona establece con sus propias acciones y responsabilidades.

En ese sentido, la reflexión apunta a una dimensión más profunda de la vida cotidiana, donde la felicidad no depende únicamente de las circunstancias externas o de los logros personales, sino de la capacidad de encontrar sentido en las tareas y decisiones que forman parte del día a día. Según esta perspectiva, incluso actividades aparentemente rutinarias pueden adquirir valor cuando se realizan con convicción, compromiso o comprensión de su propósito.

Retrato de León Tolstói.

La idea plantea, además, un cambio de enfoque que invita a reconsiderar la forma en que se viven el trabajo, los proyectos personales y los vínculos con los demás. En lugar de esperar que la felicidad aparezca únicamente cuando se cumplen todos los deseos, el planteo sugiere que muchas veces surge cuando se logra descubrir significado en aquello que ya forma parte de la vida.

Desde esta mirada, el bienestar se vincula menos con la acumulación de experiencias placenteras y más con una actitud consciente frente a la propia existencia, donde la aceptación, la responsabilidad y la búsqueda de sentido ocupan un lugar central.

Quién fue el filósofo León Tolstói

León Tolstói nació en 1828 en Rusia y es considerado una de las figuras más influyentes de la literatura universal, además de un pensador que desarrolló profundas reflexiones sobre la moral, la religión, la política y el sentido de la vida a lo largo del siglo XIX. A lo largo de su trayectoria escribió obras que trascendieron el ámbito literario y se convirtieron en referencias culturales e intelectuales.

Retrato de Tolstói
Tolstói, Library of Congress Prints and Photographs Division Washington

Tolstói, Library of Congress Prints and Photographs Division Washington

Entre sus novelas más reconocidas se encuentran Guerra y paz (1867) y Anna Karenina (1878), textos que no solo retratan la sociedad rusa decimonónica, sino que también exploran conflictos éticos, emocionales y existenciales de los personajes.

En sus últimos años, Tolstói se dedicó cada vez más a la reflexión filosófica, cuestionando las estructuras sociales de su tiempo y proponiendo una ética basada en la sencillez, la responsabilidad personal y la búsqueda de sentido en la vida cotidiana, ideas que todavía hoy continúan alimentando debates sobre la naturaleza de la felicidad y el propósito de la vida.

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