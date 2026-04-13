13 de abril de 2026 Inicio
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Cómo fue el momento viral que vivió Luis Fonsi en las calles de México

Este episodio refuerza la imagen de Fonsi como uno de los artistas más queridos y accesibles de la industria latina.

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El momento que se hizo viral en las redes: La sorpresa de un chofer

El momento que se hizo viral en las redes: La sorpresa de un chofer

  • Luis Fonsi sorprendió al utilizar un Uber para moverse por la capital mexicana.

  • El artista bromeó con el conductor diciendo que era Ricky Martin antes de presentarse formalmente. El chofer, Richy MX, captó en video su propia sorpresa y nerviosismo al reconocer al cantante.

  • El momento cumbre ocurrió cuando el nuevo sencillo de Fonsi, "Cambiaré", empezó a sonar en la radio durante el viaje.

  • Pasajero y conductor cantaron juntos el hit del momento, creando un clip que dio la vuelta al mundo. La actitud relajada y bromista del puertorriqueño fue el aspecto más elogiado por los usuarios.

El carisma de Luis Fonsi ha vuelto a ser tendencia en este abril de 2026 tras protagonizar uno de los momentos más espontáneos de su carrera en plena Ciudad de México. Lo que comenzó como un traslado rutinario solicitado a través de una aplicación de viajes, terminó convirtiéndose en un fenómeno viral.

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La sencillez del artista puertorriqueño quedó de manifiesto cuando, lejos de buscar pasar desapercibido, decidió interactuar de manera cercana con un trabajador que no podía dar crédito a quién llevaba en el asiento trasero de su vehículo. El video no solo ha acumulado millones de reproducciones en pocas horas, sino que ha generado una ola de comentarios.

Así fue el hecho viral de Luis Fonsi por las calles de México

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Luis Fonsi lucía muy distinto de chico
Luis Fonsi lucía muy distinto de chico

La estancia de Luis Fonsi en México dejó una anécdota inolvidable cuando el cantante decidió trasladarse de incógnito utilizando un servicio de Uber. El trayecto, lejos de ser un simple viaje, se transformó en un fenómeno digital cuando el conductor, el creador de contenido Richy MX, comenzó a sospechar de la identidad de su pasajero.

Con un humor envidiable, Fonsi bromeó inicialmente asegurando ser Ricky Martin, para luego revelar su verdadera identidad ante la total incredulidad y emoción del chofer, quien no podía procesar que la estrella internacional estaba sentada en su vehículo.

La magia del encuentro alcanzó su punto máximo gracias a una coincidencia casi cinematográfica: mientras el conductor entonaba "Cambiaré", el más reciente éxito del boricua, la canción empezó a sonar simultáneamente en la radio. Entre risas y asombro por la sincronía, ambos terminaron cantando a dúo, convirtiendo el habitáculo del auto en un escenario íntimo y espontáneo.

Este gesto de cercanía y sencillez por parte de Fonsi no solo se volvió viral de inmediato, sino que reafirmó su estatus como una de las figuras más humanas y queridas del entretenimiento latino en este 2026.

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