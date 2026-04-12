Le dijeron que era depresión y ya no sabía qué hacer, hasta que una médica le dio el verdadero diagnóstico A pesar de seguir diversos tratamientos psiquiátricos y terapias que no surtían efecto, la mujer sentía que algo más profundo ocurría en su cuerpo. Por + Seguir en







El caso que sorprendió a todos: Los cambios de humor eran motivo de una condición mucho más sencilla y común Pexels

Andrea Newton fue tratada por depresión clínica durante años, cuando en realidad atravesaba un proceso muy diferente.

Padecía niebla mental, insomnio y confusión, señales típicas del climaterio a menudo mal diagnosticadas.

El abordaje médico se limitó a recetar antidepresivos sin investigar causas hormonales.

Tras años de lucha, y con la terapia correcta, Andrea logró reconstruir su equilibrio emocional y físico en este 2026. La historia de una paciente que luchó durante años contra un malestar persistente ha puesto de relieve los peligros de los diagnósticos erróneos en la medicina actual. En este abril de 2026, su caso se ha vuelto viral tras revelar que, durante casi una década, diferentes especialistas atribuyeron sus síntomas exclusivamente a una depresión clínica.

El giro decisivo ocurrió cuando decidió profundizar en su historial de la paciente con una mirada integral, alejándose de la etiqueta de "salud mental" que ya le habían impuesto. Tras ordenar una serie de estudios hormonales y metabólicos específicos que nunca le habían realizado, la profesional dio con el verdadero diagnóstico.

Cuál era el diagnóstico real de la mujer a la que los médicos le decían que era depresión Mujer - menopausia La historia de Andrea Newton, compartida en diálogo con The Sun, es un crudo testimonio sobre las fallas en el sistema de salud al abordar la salud femenina.

Durante dos años, Andrea buscó respuestas para una serie de malestares que incluían insomnio, cambios de humor, confusión y una persistente "niebla mental". Sin embargo, la respuesta médica fue siempre la misma: un diagnóstico de depresión clínica que se limitaba a la prescripción de antidepresivos y largas listas de espera, ignorando la raíz fisiológica de su sufrimiento.

La situación alcanzó su punto más crítico cuando Andrea, a sus 52 años, llegó a planear su propio suicidio debido al deterioro de su salud mental. Un momento de lucidez provocado por el vínculo con su mascota evitó la tragedia, dándole la fuerza para seguir buscando una explicación coherente a lo que le sucedía.