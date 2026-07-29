30 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Quini 6: los resultados del sorteo 3.395 del miércoles 29 de julio de 2026

Aunque los principales premios no tuvieron ganadores, la modalidad "Siempre Sale" le cambió la vida a tres apostadores, quienes embolsaron $126.157.176 al acertar los cinco números.

Por
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 29 de julio de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 29 de julio de 2026.

Redes Sociales

El sorteo 3.395 del Quini 6 de este miércoles 29 de julio repartió un premio millonario para tres apostadores en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe: tres jugadores acertaron los cinco números en el sorteo de la modalidad "Siempre Sale" y se llevaron más de $126 millones.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 26 de julio de 2026.
Te puede interesar:

Quini 6: los resultados del sorteo 3.394 del domingo 26 de julio de 2026

El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 29 de julio de 2026

Números ganadores: 00 - 02 - 27 - 34 - 37 - 38

6 aciertos: vacante. Premio: $5.654.021.410

5 aciertos: 10 ganadores. Premio: $4.223.912

4 aciertos: 363 ganadores. Premio: $34.908

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 29 de julio de 2026

Números ganadores: 00 - 01 - 03 - 06 - 10 - 35

6 aciertos: vacante. Premio: $2.939.909.212

5 aciertos: 14 ganadores. Premio: $3.017.080

4 aciertos: 1.079 ganadores Premio: $11.743

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 29 de julio de 2026

Números ganadores: 06 - 24 - 28 - 32 - 39 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $800.000.000

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 29 de julio de 2026

Números ganadores: 15 - 17 - 30 - 35 - 36 - 39

5 aciertos: 3 ganadores. Premio: $126.157.176

Pozo extra: resultado del miércoles 29 de julio de 2026

Números ganadores: 00 - 01 - 02 - 03 - 06 - 10 - 24 - 27 - 28 - 32 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 42

6 aciertos: 367 ganadores. Premio: $544.959

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.396 del Quini 6 se realizará el domingo 2 de agosto a las 21.15. Pozo estimado: $11.300.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

La Plata: buscan al ganador de más de 400 millones de pesos en la Quiniela Plus

Resultados del Loto Plus del miércoles 29 de julio de 2026.

Loto Plus: 18 apostadores del Sale o Sale se llevaron más de $2 millones cada uno

Resultados del Loto Plus del sábado 25 de julio de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3903 del sábado 25 de julio de 2026

Resultados del Loto Plus del miércoles 22 de julio de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3902 del miércoles 22 de julio de 2026

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 22 de julio de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.393 del miércoles 22 de julio de 2026

Las cámaras de seguridad dejaron en evidencia el maltrato del cuidador.

"¡Morite, vieja hija de puta!": el maltrato de un cuidador a dos adultas mayores en un geriátrico de Mar del Plata

Rating Cero

La Joaqui, consternada, se refirió a la ruptura con Luck Ra. 

La Joaqui rompió en llanto al hablar de Luck Ra: "Va a ser el amor de mi vida"

Cristal Grillo, ex de Enzo Fernández.

Reapareció la ex de Enzo Fernández tras un rumor que involucra a Valu Cervantes: qué pasó

Las hermanas Nara están más unidas que nunca y no dejan de facturar. 

Las hermanas Wanda y Zaira Nara revelaron la verdad detrás del supuesto distanciamiento entre ellas

Se supo: dos exhermanitos revelaron su romance.

Dos ex Gran Hermano confirmaron su romance: "Nos estamos disfrutando mucho"

Lisandro Licha Martínez y Muriel López Benítez. 

El mensaje de la esposa de Licha Martínez que abrió el debate sobre la paternidad: "Hacer lo que corresponde"

Wanda Nara, furiosa, apuntó contra el festejo del pequeño Amancio.

Wanda explotó contra Icardi tras verlo en el cumpleaños del hijo de la China Suárez: "Odiás a la madre..."

últimas noticias

Milei y el Gobierno apuntaron contra la hostilidad hacia la República Argentina.

Milei firmó un DNU para expulsar a extranjeros que "inciten al odio" contra la Argentina

Hace 1 hora
El temporal dejó impactantes imágenes en redes sociales.

Los videos más impactantes del temporal que causó muertes y destrozos en Brasil

Hace 2 horas
La Joaqui, consternada, se refirió a la ruptura con Luck Ra. 

La Joaqui rompió en llanto al hablar de Luck Ra: "Va a ser el amor de mi vida"

Hace 2 horas
Resultados del Loto Plus del miércoles 29 de julio de 2026.

Loto Plus: 18 apostadores del Sale o Sale se llevaron más de $2 millones cada uno

Hace 2 horas
Nicolás Tagliafico fue campeón en el Mundial de 2022 y subcampeón en el de 2026 con la Selección argentina.

El recuerdo que emocionó a Nicolás Tagliafico y despertó la nostalgia de los argentinos

Hace 2 horas