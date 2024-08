Las sospechosas hipótesis sobre el crimen de la joven de 19 años que apareció muerta con 12 tiros

Virrey del Pino Redes sociales

El chofer del auto fue el principal acusado porque era la última persona que la vio con vida. Pero él declaró ante la Justicia que la dejó en una estación de servicio y se tomó otro auto. Esto fue probado por las cámaras de seguridad que estaban ahí.

La madre declaró que no se sabe adónde fue después y esa es la mayor incógnita. A partir de esto, la madre comenzó a dudar de la existencia de su amiga: “A mí no me comentó que tenía una amiga ahí, no sé si existía, es todo muy raro. Yo hablé con ella ese martes al mediodía y le pregunté si quería ir a la casa de mi hermana. Me dijo que estaba trabajando a full”.

Y agregó en TN que su novio se ofreció a acompañarla, pero ella no quiso: “Él estaba en su casa de Barracas esperando que llegue ella cuando Celeste le dijo que iba a ir para esos lados. Él la quería acompañar, pero ella no quiso”.

“En el lugar donde trabajaba iba mucha gente. Ella me contaba que se defendía porque había borrachos y los sacaba cuando se querían pasar con ella y con las compañeras”, indicó la mamá, que contó que la víctima vivía en una pieza alquilada en Barracas.

En cuanto a nuevas pistas sumó: “Si alguien sabe algo, que hable y colabore. Los vecinos no quieren colaborar, dicen que tienen miedo. Puede ser que tenga que ver con narcotráfico”.