El mejor momento para cepillarse los dientes: ¿antes o después de desayunar?

Un hábito diario puede proteger la boca y encías, además de favorecer la salud del corazón, pulmones y cerebro.

Por
Una rutina dental constante es clave para preservar la salud bucal y prevenir enfermedades crónicas.

Una rutina dental constante es clave para preservar la salud bucal y prevenir enfermedades crónicas.

Pexels

En los últimos años, la higiene bucal dejó de considerarse un tema puramente estético para ser entendida como un pilar fundamental de la salud general. Las investigaciones más recientes y la opinión de especialistas coinciden en que el momento del cepillado matutino puede marcar una diferencia clave en la prevención de problemas orales y enfermedades sistémicas.

Los niños siempre deben usar protección auditiva en entornos muy ruidosos.
Soy pediatra y estos son los riesgos de llevar a bebés y niños a recitales musicales

La rutina al despertar no solo ayuda a eliminar el mal aliento, sino que también limpia la placa bacteriana acumulada durante la noche. La disminución de saliva mientras se duerme favorece la proliferación de microorganismos, que pueden afectar no solo dientes y encías, sino también otros órganos, como el corazón o los pulmones.

Expertos como Anjali Rajpal y Steven J. Katz subrayan que mantener una boca sana implica proteger al organismo en su conjunto. El cepillado temprano ofrece un recubrimiento de flúor y minerales que fortalece el esmalte frente a los ácidos del desayuno, sobre todo si se consumen alimentos o bebidas azucaradas o cítricas.

Cepillo de dientes limpieza bucal
El cepillado matutino antes del desayuno protege el esmalte y reduce la proliferación bacteriana nocturna.

El cepillado matutino antes del desayuno protege el esmalte y reduce la proliferación bacteriana nocturna.

Cuál es el mejor momento para cepillarse los dientes: ¿antes o después de desayunar?

La recomendación mayoritaria es cepillarse justo después de despertarse, antes de comer. Este hábito ayuda a retirar la placa acumulada y a preparar los dientes contra los ácidos de los alimentos. Sin embargo, si se prefiere cepillarse tras desayunar, los especialistas sugieren esperar al menos 30 minutos, especialmente después de ingerir productos ácidos, para permitir la remineralización del esmalte.

El uso de hilo dental antes del cepillado potencia la acción del flúor, y dedicar dos minutos exactos a la limpieza con movimientos suaves y un cepillo de cerdas blandas es fundamental. Además, se recomienda no enjuagarse con agua inmediatamente después, para prolongar el efecto protector.

La constancia de estas prácticas, junto con el reemplazo del cepillo cada tres meses y visitas regulares al odontólogo, es clave para preservar dientes y encías.

Aunque para la mayoría es suficiente cepillarse dos veces al día, al despertar y antes de dormir, hay casos que justifican un cepillado extra tras el almuerzo, como en personas con ortodoncia, tendencia a caries o dietas ricas en azúcares. En esos casos, esperar 30 minutos y usar un enjuague sin alcohol antes del cepillado es lo más recomendable.

Cepillo de dientes
Especialistas destacan que una higiene oral correcta impacta directamente en la salud general del organismo.

Especialistas destacan que una higiene oral correcta impacta directamente en la salud general del organismo.

Mantener una correcta salud oral contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares, complicaciones respiratorias y deterioro cognitivo, reafirmando que el cuidado dental es una inversión en bienestar a largo plazo.

