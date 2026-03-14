Lao-Tse, filósofo: "La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos, resistirse solo crea dolor" Para el fundador del taoísmo, gran parte de nuestra angustia moderna nace de la lucha inútil por intentar controlar procesos que, por definición, son incontrolables. Por + Seguir en







Lao-Tse propone dejar fluir los cambios de la vida y aceptar el movimiento.

Lao-Tse es una de las figuras más enigmáticas y trascendentales del pensamiento asiático. Se le atribuye la autoría del Tao Te King, la obra fundamental del taoísmo. Según el pensador, todo en el universo tiene un orden propio que no debemos forzar. Lao-Tse defendió el concepto de Wu Wei, que consiste en actuar sin forzar las situaciones. La sabiduría milenaria del filósofo chino Lao-Tse aportó una vasta colección de enseñanzas sobre la relación entre el ser humano y el devenir del tiempo. Algunos de sus pensamientos se presentan como un bálsamo en un mundo obsesionado con el control, la planificación extrema y la lucha contra el paso del tiempo.

Para el pensador, el origen de la mayor parte del sufrimiento humano no reside en los problemas mismos, sino en nuestra resistencia a aceptar que todo está en permanente transformación. Su filosofía recuerda que la existencia no es algo que deba ser "vencido" o moldeado a la voluntad de cada uno sino un flujo constante.

La clave de su enseñanza es simple pero profunda: cuando dejamos de pelear contra la corriente de la realidad, ahorramos una energía vital y permitimos que las cosas sigan su curso natural hacia el equilibrio. “La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No te resistas a ellos; eso solo crea dolor. Deja que la realidad sea la realidad. Deja que las cosas fluyan de forma natural hacia adelante de la manera que quieran”, es una de sus reflexiones más profundas y vigentes.

Para Lao-Tse, el cambio no es una amenaza, sino la esencia misma de la naturaleza. Lo vemos en las estaciones, en el crecimiento de las plantas y en el ciclo del agua. El filósofo enseñaba que los seres humanos somos los únicos que intentamos detener este proceso, aferrándonos a situaciones, personas o estados de ánimo que ya cumplieron su ciclo.

Lao tse filósofo Lao-Tse es considerado el padre del taoísmo. Pexels Esa resistencia es la que genera el dolor psicológico. Al aferrarnos a lo que fue, impedimos que lo nuevo florezca. Su metáfora favorita era la del agua: es suave y flexible, pero su capacidad de adaptarse a cualquier recipiente y de fluir ante los obstáculos la convierte en la fuerza más poderosa.