Lanzan una campaña en redes para reclamar la liberación de los argentinos secuestrados en Gaza

La campaña fue lanzada a través de un video difundido desde la cuenta de Instagram @liberenaloshorn en el que participaron actores como Ricardo Darín y Iair Said , deportistas como Diego Matías Rodríguez , políticos como Roberto García Moritan, familiares y amigos de Iair y Eitan Horn , los hermanos desaparecidos tras el conflicto bélico

"Liberen a la gente inocente, por favor detengan esto", exhortó Darín en un pasaje del video. Iair y Eitan son hijos del periodista y educador argentino-israelí Itzik Horn, quien vive hace más de 20 años en Israel y narró que los jóvenes desaparecieron el 7 de octubre cuando estaban en el kibutz Nir Oz, que fue atacado por el grupo fundamentalista Hamas el pasado sábado 7 de octubre.

"Es una situación terrible no saber qué pasó con tus hijos, si están vivos, si están muertos, si están prisioneros. Es muy desesperante", Itzik en comunicación con Télam.

Para Horn sus hijos son prisioneros de Hamas porque "no están en los hospitales, no encontraron los cuerpos y no están escondidos". A su vez, apuntó que, hasta el momento, "ninguna organización gubernamental tomó contacto" con ellos.

En el texto que acompaña al video de la campaña iniciada a través de las redes sociales se precisó que los hermanos Horn "desaparecieron sin rastro, se sospecha que el grupo Hamas los tiene, cualquier dato de su paradero será agradecido, pedimos su pronta vuelta a casa sanos y salvos".

Con los hashtags #devuelvanaloshorn y #devuelvanalosargentinos como lema, familiares y personalidades insisten en el video para que se concrete la "la inmediata liberación con vida de los argentinos rehenes en Gaza".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAgenciaTelam%2Fstatus%2F1712147752287683069&partner=&hide_thread=false Una campaña para pedir por la liberación de argentinos secuestrados por Hamas en la Franja de Gaza fue lanzada por personalidades como Ricardo Darín junto familiares y amigos de los hermanos Iair y Eitan Hornhttps://t.co/l2POX6ZxE1 pic.twitter.com/pdOLwEvu7S — Agencia Télam (@AgenciaTelam) October 11, 2023

Siete argentinos muertos y 15 desaparecidos tras el ataque de Hamás a Israel

Cancillería confirmó que hasta el miércoles al mediodía continuaban siendo 15 los argentinos desaparecidos tras los ataques llevados a cabo por Hamás. A su vez, también confirmó que los ataques ocasionaron la muerte de siete argentinos.

Además se informó que más de 1300 argentinos se inscribieron para ser evacuados de Israel y se volvieron a recordar las líneas de contacto para inscribirse o solicitar información: