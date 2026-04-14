La venta de carne de burro en Chubut agotó su stock en tiempo récord: "En un día y medio no quedó nada" La nueva alternativa cárnica impulsada en Trelew generó un alto interés entre los consumidores por su valor económico y su gran similitud con los cortes vacunos tradicionales. Por + Seguir en







Carne de burro, una alternativa económica a los cortes vacunos.

La prueba piloto para comercializar carne de burro en Chubut superó las expectativas de sus impulsores. La propuesta, autorizada por el Ministerio de la Producción y con estrictos controles bromatológicos, agotó su stock de manera inmediata.

Julio Cittadini, productor rural de la zona, destacó la rapidez de las ventas iniciales en los mostradores. "Lo que se puso al público, que nosotros calculábamos que podía durar para una semana, se fue en un día; en un día y medio no quedó nada", relató a Infobae.

Una degustación libre y gratuita en una parrilla de Trelew también completó sus lugares disponibles de inmediato. El evento evidenció una excelente recepción de la gente frente a un animal que ofrece cortes muy demandados como vacío, entraña, costillar y lomo.

El precio resultó un factor clave para este suceso comercial, con un costo al público de $7.500 pesos el kilo. "En la cuadrilla vas a poder tener cualquiera de los cortes que mencionaste porque son los mismos cortes prácticamente que un vacuno", afirmó Cittadini.

La iniciativa productiva desafía las costumbres alimenticias argentinas El proyecto nació como una respuesta ante el declive de la ganadería habitual en el sur argentino. "En la mayoría de esos campos que se cierran a la producción ovina no es posible la explotación vacuna, porque los campos no son aptos para eso. Y ahí es donde surgió el burro como una alternativa por su carácter aguerrido para mantenerse en la estepa patagónica", explicó el productor.