La tristeza de la madre de Loan, a un mes de la desaparición: "Quiero tener a mi hijo acá"

A un mes de la desaparición de Loan Danilo Peña , una caravana unió las localidades correntinas de Goya y 9 de Julio para mostrar su apoyo a la familia y exigir a las autoridades la aparición del menor. En ese marco, María Noguera, su mamá, se quebró ante las cámaras y pidió: "A quienes lo tienen quiero que me lo devuelvan, que lo traigan acá" .

"No sé qué decir, hoy hace un mes que mi hijo no está conmigo, no puede ser, quiero que vuelva. Estoy haciendo fuerza", planteó la mujer ante las cámaras.