Femicidio en Santa Fe: asesinan a una investigadora del Conicet de ocho tiros y sospechan de su pareja Se trata de Silvina Rosa Drago, de amplia trayectoria en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, quien fue encontrada muerta en su casa del barrio Candioti Norte. A su lado, estaba su pareja sin vida con un arma en la mano. Por + Seguir en







Drago había sido reconocida por el Concejo Deliberante de Santa Fe. @JoritaMudallel

Una mujer de 56 años fue hallada muerta de ocho balazos en una casa del barrio Candioti Norte, en Santa Fe, junto al cuerpo sin vida de su pareja (63), quien tenía un arma en la mano. La Justicia investiga el hecho bajo la principal hipótesis de un femicidio seguido de suicidio.

Se trata del crimen de la reconocida investigadora del Conicet Silvina Rosa Drago, figura destacada en el ámbito académico y científico, quien fue descubierta por un familiar en las primeras horas del viernes, en una vivienda ubicada en Necochea al 4000, con Héctor Osvaldo Riego, su pareja; ambos sin vida.

Embed El informe policial señaló que ambas personas tenían heridas de bala. Drago recibió al menos ocho disparos, mientras que Riego murió de un solo proyectil y fue encontrado en el baño, dentro de la bañadera, con una pistola calibre 6.35 mm en la mano.

En la escena también encontraron a uno de los perros muerto por impactos de arma de fuego y a otro herido, con un fuerte golpe en la cabeza. Según las primeras pericias, el hecho habría ocurrido entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves en la casa ubicada en el cruce de calles Necochea y Domingo Silva.