La revelación de la sobrina de una de las víctimas del doble femicidio en La Plata sobre el policía asesino

Ruth, la hija de una de las víctimas fatales, narró su versión de los hechos en C5N y contó: "Yo estaba acostada, llegó mi hermanita de 12 llega con una de las vecinas diciéndome que le dispararon a mamá. Yo lo no creí".

Luego, agregó que cuando llegó a la casa, le dijeron: "Vino el exmarido de tu tía queriendo llevarse a los nenes. Le disparó a tu mamá, a tu tía y a tu padrastro". Cuando quiso entrar a la casa, no me dejaron".

La joven reconoció que "hubo denuncias en la relación cuando estaban juntos, por violencia. Él le pegaba a mi tía", y agregó: "Después de eso la relación creo que marchaba bien"

Sobre los motivos que impulsaron el violento accionar, Ruth opinó que "Pudo haber sido tema de celos, creo no le gustaba que mi tía empezara su vida de nuevo". No descartó el efecto de alguna sustancia y concluyó en que "quizás estaba consumiendo algo, porque después se entregó. No tiene sentido si lo hizo y al final se terminó entregando".

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.