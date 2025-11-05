La provincia de Buenos Aires exime del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones ARBA anunció beneficios fiscales y prórrogas de pago para campos con más del 50% de afectación productiva. La medida forma parte del plan de asistencia del gobierno bonaerense ante las emergencias climáticas. Por







La provincia de Buenos Aires exime del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) dispuso exenciones y prórrogas del Impuesto Inmobiliario Rural para productores de 19 distritos bonaerenses afectados por inundaciones. La medida busca aliviar el impacto de las pérdidas productivas y forma parte del programa de asistencia que impulsa el gobierno de Axel Kicillof para sostener la actividad agropecuaria.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que los beneficios alcanzan a explotaciones con más del 50% de afectación y están dirigidos a quienes desarrollan la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos.

“Nuestra tarea es acompañar a los sectores que producen, generando alivio fiscal en situaciones de emergencia, con una mirada justa y solidaria del sistema tributario”, sostuvo el funcionario bonaerense.

Según informó el organismo, los beneficios incluyen exenciones impositivas, prórrogas en los pagos y reprogramación de obligaciones crediticias con el Banco Provincia. Girard destacó además el trabajo conjunto con los municipios y el monitoreo técnico de cada caso: “La declaración de emergencia o desastre puede ser individual o a nivel distrital. En todos los casos se valida la afectación de manera transparente y equitativa”.

Los distritos alcanzados por las declaraciones de emergencia o desastre agropecuario son Bolívar, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, General La Madrid, General Viamonte, Guaminí, Junín, Las Flores, Monte, Nueve de Julio, Puan, Saladillo, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Veinticinco de Mayo e Hipólito Yrigoyen.

Las declaraciones son evaluadas por la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia (CEDABA), que integra representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y de entidades rurales. Una vez aprobado el trámite, ARBA aplica de forma automática las exenciones o prórrogas. Durante el período de vigencia del beneficio, se suspenden las ejecuciones fiscales por seis meses y se otorgan prórrogas automáticas en los vencimientos de créditos con el Banco Provincia. Con esta política, la administración bonaerense busca sostener el trabajo rural y reforzar su acompañamiento a los sectores productivos afectados por fenómenos climáticos. El comunicado de la provincia de Buenos Aires Comunicado