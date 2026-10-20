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Apu volvió a Los Simpson tras 10 años: el motivo de su ausencia

El icónico personaje de la serie animada había perdido protagonismo tras una la polémica.

El personaje había perdido protagonismo.

El personaje había perdido protagonismo.

Apu Nahasapeemapetilon volvió a hablar en Los Simpson después de casi una década sin diálogos. La reaparición se produjo en el episodio especial de Halloween “The Revengening”, emitido el domingo 18 de octubre en Estados Unidos, y marcó una nueva etapa para uno de los personajes más reconocidos de la serie animada.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.
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El comerciante del supermercado Kwik-E-Mart regresó con la voz del actor estadounidense de ascendencia india Sunil Malhotra, quien reemplazó a Hank Azaria, responsable de interpretar al personaje durante casi tres décadas. Además, Janina Gavankar asumió la voz de Manjula, la esposa de Apu.

En el capítulo, Apu aparece como una figura enmascarada que busca vengarse de los habitantes de Springfield por haberlo olvidado. La historia utiliza el humor y la autorreferencia para aludir a la prolongada ausencia del personaje y a las controversias que marcaron su trayectoria.

Por qué Apu dejó de hablar en Los Simpson

La última aparición de Apu con diálogos había sido en 2017. Ese año, el documental The Problem with Apu, del comediante Hari Kondabolu, abrió un debate sobre la representación de la comunidad india en la televisión estadounidense.

La producción cuestionó los estereotipos asociados al personaje, entre ellos su acento y su caracterización como inmigrante. También puso en discusión que Apu fuera interpretado por Azaria, un actor blanco.

En 2020, Azaria confirmó que dejaría de darle voz al comerciante. Desde entonces, Apu continuó apareciendo ocasionalmente en la serie, pero sin intervenciones habladas.

La nueva etapa del personaje

La incorporación de Malhotra busca recuperar a Apu con una representación renovada. El actor aceptó el papel después de conversar con el equipo creativo sobre el tratamiento del personaje y la necesidad de evitar estereotipos.

El productor ejecutivo Matt Selman explicó que la intención fue encontrar una manera de recuperar a Apu sin desconocer las críticas que habían surgido en torno a su representación. También anticipó que esperan darle más espacio en futuras historias.

El regreso abre la posibilidad de que Apu y su familia vuelvan a tener mayor presencia en Springfield, después de años en los que el personaje quedó relegado a apariciones secundarias.

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