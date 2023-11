La opinión de la gente en la calle el día después del triunfo de Javier Milei

Un joven porteño llamado Cristian fue categórico y aseguró: "El resultado fue pésimo, se tiene que ir". Aunque el libertario no asumió, se le preguntó qué medidas deberían ser las primeras y se refirió a la "inseguridad y la droga en los barrios".

Otro hombre mayor, oriundo de Córdoba, se mostró desencajado: "Estoy mal, lamentablemente la gente no está con la gente y si con los empresarios". Acerca de las medidas que debería tomar Milei agregó: "Es una incertidumbre total y absoluta, por lo que va a decidir sobre la dolarización". El cordobés pidió por "la gente que tiene unos pesos en el banco y no sabe si la va a retirar". Finalmente aseguró "no entender" el voto en la Capital ni en su provincia y confesó: "Tengo una profunda tristeza".

Desde el barrio de Retiro, otro porteño pidió "que todo se tranquilice" y "que saque los ñoquis del ANSES" y agregó: "La calle es del peronismo, seguro van a salir a la calle". El hombre destacó que tiene "40 años de abogado" y que "el 90% de las cosas que quiere hacer no lo puede hacer". En este sentido, remató: "Yo no confío en él".

Verónica le dio su "voto de confianza" al libertario C5N

Una mujer, Verónica, de San Martín opinó "muy bueno, hay que confiar y hay que cambiar". Ante todo resaltó: "Hay que ver la inseguridad y la inflación, y hay que dar un voto de confianza".

Por su parte, Patricia no dio mayores declaraciones más que "no quiero hablar, un desastre", en una firme oposición al electo presidente de la ultraderecha, que fue el ganador del día del domingo, y que asumirá el próximo 10 de diciembre.