La opinión de la calle sobre el triunfo del Gobierno: "El que sufre es el pueblo"

Consultados por los cronistas de C5N, el público se refirió a la victoria de la administración de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y advirtieron sobre la situación económica.

El Gobierno logró un contundente triunfo en las elecciones legislativas del domingo y la gente en la calle expuso su preocupación por la situación económica y la relación de la administración libertaria con Estados Unidos , tras los encuentros entre el presidente Javier Milei y su par Donald Trump.

El periodista Nicolás Munafó dialogó en el móvil de El Diario desde Plaza Constitución, por C5N , con distintos usuarios de trenes. "Voté en Capital y no me esperaba este resultado. No sé qué piensa la gente. Estoy sorprendido. Vendiendo el país no solucionamos nada. Viene gente de otro lado, pone un poco de plata y son felices. El que sufre es el pueblo", advirtió un hombre llamado Federico.

Por su parte, un trabajador llamado Pablo, quien apuntó hacia los niveles salariales: "El resultado es medio sospechoso. En 20 días, no se puede dar vuelta 15 puntos de diferencia después de septiembre. Ahí metieron la mano en la lata. Es un desastre, están entregando todo. Acá está gobernando Donald Trump. Gracias a Dios tengo laburo pero no llegamos ni a la quincena. La vamos piloteando como se puede".

"No esperábamos este resultado. Es todo una incertidumbre y hay que ir viendo lo que sucede. Cada vez más se nota la falta de dinero y la típica palabra del Gobierno de que 'no hay plata'. Hay una realidad bastante cruda y se sigue votando a la misma postura", marcó un joven.

En tanto, una usuaria reconoció que apoyó a Fuerza Patria en los comicios legislativos y cargó contra los aumentos de los servicios: "No entiendo cómo tenemos el bondi cada vez más caro y cómo cuesta todo cada vez más. Estoy tratando de ponerle onda pero se hace cada vez más cuesta arriba. No se puede proyectar nada".

El presidente Javier Milei habló tras el categórico triunfo del Gobierno en las elecciones legislativas y aseguró que "lo peor ya pasó", porque "dos tercios" de los argentinos abrazaron una idea de país "que trae crecimiento y prosperidad" y confirmaron que, a pesar de los matices, quieren "el mismo norte".

"Es una elección en la que, sobre todas las cosas, los argentinos decidieron no volver al pasado. Dos tercios de los argentinos decidieron votar por un futuro mejor, de prosperidad, de crecimiento", destacó el mandatario este lunes en A24. En ese sentido, señaló que el kirchnerismo no proponía un modelo, sino "destruir a Milei".

"Me parece valioso que la gente le haya dado la espalda a una propuesta destructiva. Ahora hay una idea de país abrazados al segmento civilizado del planeta que trae crecimiento y prosperidad. Vos podés ir por derecha, por izquierda, a mayor o menor velocidad, pero hay dos tercios de la Argentina que quieren eso", señaló.

Para Milei, el principal mensaje de las urnas "es que tenemos matices, pero queremos el mismo norte". "Estamos de acuerdo con las mismas reformas, las hemos firmado en el Pacto de Mayo; vayamos y trabajemos por eso. Seguramente en el debate habrá matices, pero no con una visión cuasi cavernícola de romper todo", sostuvo.

"Lo peor ya pasó", afirmó el mandatario. "Cuando llegamos al poder, la economía caía 3% en el año. Al final terminó el PBI con un 6,6% arriba de diciembre del 2023. No solo eso, sino que este año la economía se venía expandiendo a niveles del 6 y 8%", detalló.