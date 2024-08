La NASA reveló por qué motivo aún no encontramos extraterrestres y contó qué puede estar faltando

La falta de necesidad de construir enormes estructuras de recolección de energía estelar, que serían detectables por nuestros telescopios, podría ser la clave para entender por qué no se los ha podido encontrar aún.

Si bien se suele imaginar a posibles sociedades extraterrestres como muy avanzadas, es posible que no requieran tanta energía como se puede especular, lo que dificultaría su detección con la tecnología actual. Este estudio, publicado en el Astrophysical Journal, se basa en la premisa de que existen otras civilizaciones avanzadas en el universo. Sin embargo, estas civilizaciones podrían no necesitar grandes cantidades de energía para sostener su desarrollo, lo que explicaría por qué no hemos detectado "señales" de su existencia.