La NASA descubrió una mancha solar que puede dejar sin luz a la Tierra en pocos días

Al día de hoy hay distintas probabilidades sobre los distintos escenarios que podría generarse si llega a la Tierra alguna de sus llamaradas.

Cómo es la mancha solar que descubrió la NASA y se dirige hacia la Tierra

Pese a la baja calidad de las fotos tomadas por el rover, se puede confirmar que la mancha solar tiene una magnitud importante que pone en alerta a los especialistas. Estos consideran este fenómeno es más grande de lo que pensaban y puede provocar un grave problema en nuestro planeta ya que podría freír, literalmente, los dispositivos electrónicos que alcance a su paso.

Pese a la existencia de ese escenario, no es el único que puede formar parte de las consecuencias de esta mancha solar. Los expertos consideran que hay distintas probabilidades en cómo podría afectar a nuestro planeta si este fuera alcanzado por esta tormenta. Al 25 de agosto había un 90 % de llamaradas C, las cuales no representan un peligro para la Tierra, mientras que hay un 15 % de probabilidades de llamaradas M, que tienen un mayor efecto y solo un 5 % de llamaradas X, que son las que podrían generar una catástrofe electrónica.

Tormenta Solar NASA NASA

Aun que en números sea el 5 un bajo porcentaje, no es para descuidar la posibilidad de que ocurra ese escenario. Aún no hay más datos sobre este fenómeno, por lo que los especialistas no pueden adelantar ninguna otra predicción. Este fenómeno mantiene la alerta en la NASA sobre el estudio de los distintos peligros que puede enfrentar la Tierra por fuera de su atmósfera.