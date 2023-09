La NASA busca capturar un nuevo cometa antes de que desaparezca dentro de 400 años

En 1590 aún no se había inventado el telescopio, por lo que esta sería la primera vez que se podrá ver.

Aunque puede llegar a ser difícil de ver, representa una última oportunidad para los observadores del hemisferio norte , ya que el cometa se acercará aún más al Sol antes de abandonar el sistema solar. Luego de su última visita en 1590, este cometa podrá ser visto por primera vez por telescopio ya que este es un invento que para ese momento no existía. En 400 años volverá a pasar al completar su órbita.

Cómo es el cometa que la NASA busca capturar antes que desaparezca

Los entusiastas de la astronomía que deseen observar el cometa Nishimura deben dirigir su mirada hacia el noreste, aproximadamente 90 minutos antes de que el sol aparezca en el horizonte. Con mayor precisión, deben buscar a menos de 10 grados sobre el horizonte, cerca de la constelación de Leo. A medida que el cometa se acerca al sol, su brillo aumentará, pero también descenderá en el firmamento, lo que complicará su detección.

Este cometa presenta una luminosidad extremadamente tenue, lo que dificultará su visibilidad. Gianluca Masi, fundador del Proyecto del Telescopio Virtual, advirtió que estas serán las últimas oportunidades de verlo desde el hemisferio norte antes de que desaparezca en el resplandor solar.

El cometa Nishimura, conocido también como C/2023 P1, tiene un tamaño de aproximadamente un kilómetro y pasará con seguridad por la Tierra el 12 de septiembre a una distancia de 125 millones de kilómetros. Sobre cómo se podrá ver este fenómeno, Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, comentó: “Necesitas un buen par de binoculares para distinguirlo y también saber dónde mirar".

Se espera que el cometa se acerque aún más al Sol, incluso más cerca que Mercurio, alrededor del 17 de septiembre, antes de emprender su viaje fuera del sistema solar. Esto sería posible si no se desintegra antes. Para Chodas: “es probable que sobreviva a su paso” ya que no es la primera vez que pasa por nuestro planeta. En estos momentos, estaría completando su órbita, volviendo de su anterior avistamiento ya que cuenta con un período de aproximadamente 430 a 440 años para completar ese recorrido. La anterior visita fue alrededor del año 1590, cuando aún no se había inventado el telescopio.

Por qué la NASA busca poder ver a este cometa

El cometa Nishimura lleva el nombre del astrónomo japonés que lo descubrió a mediados de agosto. Los observadores de estrellas lo vienen siguiendo desde ese momento y esperan poder capturar su imagen por primera vez. Este cometa tiene un ligero color verdoso por su presencia de carbono. Aún así, desde nuestro Planeta se lo va a poder observar con un ligero color rosa, debido a la luz solar que se refleja en los granos de polvo, de acuerdo a lo que explicó Dave Schleicher, astrónomo del Observatorio Lowell de Arizona a CNN.

Desde la NASA aseguran que están ansiosos de capturar imágenes de este fenómeno ya que pasa cada 400 años por nuestro sistema solar. El próximo cometa que sobrevolará nuestros cielos es el Halley y recién lo hará en el 2061. Por otro lado, el Hale-Bopp, visto por última vez en 1997, tiene como fecha programada para su avistamiento en el 4520.