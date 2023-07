La NASA avisó que un planeta "rebelde" habría entrado a nuestro Sistema Solar y se acerca a la Tierra

Aún la NASA no comunicó qué pasaría si uno de estos planetas llegaran a acercarse a la Tierra

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) dio a conocer que encontraron un planeta "vagabundo" dentro de la " nube de Oort ". Esta conformación particular cuenta con "material estelares" como asteroides y pequeños planetas y se encuentra por fuera del Sistema Solar. Uno de estos puede llegar a encontrarse con la Tierra.

"Teniendo en cuenta la demografía de los exoplanetas, estimamos que una de cada 200 a 3.000 estrellas, podría albergar un planeta en la zona análoga a la nube de Oort", aseguraron especialistas de la NASA.

Qué es la Nube de Oort que identificó la NASA y habría entrado al Sistema Solar

Esta nube cuenta con objetos llamados "trans-neptunianos", la cual se encuentra en los límites del sistema solar, aproximadamente a un año luz del Sol. Además está a un cuarto de la distancia del Sol a Próxima Centauri, la estrella que se encuentra más cercana a nuestro Sistema solar.

NASA galaxia NASA

Qué son los planetas "rebeldes" y qué pasaría si se acerca a la Tierra

La NASA informó que estos planetas "rebeldes" o "vagabundos" son los que transitan por el cosmos y giran sin contar con una estrella. Aún no se tiene mucha información sobre este fenómeno particular de nuestro universo. Hasta el momento, desde esta agencia espacial no se realizaron comentarios sobre qué podría pasar si alguno de estos planetas pudieran acercarse a la Tierra.