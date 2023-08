La madre de Cecilia Strzyzowski confirmó que se reunirá con Capitanich

"El gobernador Capitanich se comunicó conmigo, nos vamos a encontrar la semana que viene para hablar. Me dijo que está a disposición mía y que él, también como el presidente, quiere que se haga justicia", señaló Gloria, quien hace algunos días se reunió con Alberto Fernández.

Por otra parte, la mujer encabezará un acto en la plaza central de Resistencia para conmemorar el nacimiento de Cecilia, quien hoy cumpliría 29 años.

El mismo contará con la participación de Madres del Dolor y cualquier persona que quiera acercarse a apoyar a la familia, para lo cual se pusieron a disposición micros gratuitos desde la plaza 25 de Mayo hacia el Parque de la Democracia.

"Me siento acompañada, todo Resistencia me acompaña, lo que pasa es que la gente está trabajando, pero pasan y me dan un besito", detalló.

Internaron de urgencia al papá de Cecilia Strzyzowski: su salud es grave

En las últimas horas trascendió que el papá de Cecilia Strzyzowski fue internado de urgencia en un hospital de Resistencia, en Chaco. Los médicos informaron que su estado es grave y esta entubado.

Desde el nosocomio, Instituto del Corazón de Resistencia, informaron que Miguel Strzyzowski está “intubado con pronóstico reservado”, aunque hasta el momento no emitieron un parte oficial.

Cuando se conoció la noticia de la desaparición de la joven de 29 años, pareja de César Sena, Miguel dio una entrevista y reveló que padecía problemas de salud: tiene colocados tres stents y tenía problemas cardíacos.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.