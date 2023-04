La madre de Anahí Benítez pidió recusar a la fiscal: "No estuvo a la altura"

Durante la audiencia, Pérez Vilor presentó un planteo de recusación contra la fiscal Marisa Monti. "Nunca me sentí representada con esta fiscal", aseguró. En su carta, sostuvo que su "actitud de distención y de risa" durante el juicio le "provocó gran dolor" y señaló que "los peritos no fueron interrogados de manera correcta".

"Señores jueces, lo que me impulsó a escribir esta nota es que me siento desamparada ante esta fiscal que no acusa. Esta causa es el femicidio de una nena, brillante, amorosa, que quería un mundo mejor. Esta fiscalía no estuvo a la altura", concluyó.

Sandra Pérez Vilor, madre de Anahí Benítez, y su abogado durante el juicio Sandra Pérez Vilor, madre de Anahí Benítez, y su abogado Guillermo Bernard Krizan. Télam

El abogado de Pérez Vilor, Guillermo Bernard Krizan, hizo alusión a un "me gusta" que la fiscal había puesto en Facebook a una nota que mencionaba la presunta inocencia de Bazán. "Perdió la objetividad antes de tomar la causa porque postulaba la inocencia del imputado. Este planteo genera una duda insalvable para la madre de Anahí", aseguró.

Monti rechazó sus argumentos. "Me pareció absurdo el cuestionamiento sobre mi valor profesional. No recuerdo si le puse 'me gusta' o no, son notas que me parecen interesantes cómo están escritas", explicó. Finalmente, los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo resolvieron no hacer lugar al pedido.

La fiscal pidió la absolución de Bazán por el femicidio de Anahí Benítez

Este miércoles, durante la primera audiencia de alegatos, la fiscal Marisa Monti pidió la absolución de Marcos Bazán, sobre quien afirmó que es "absolutamente inocente".

Por otro lado, pidió que se condene a prisión perpetua a Marcelo Villalba, a quien consideró culpable de los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada", "robo", "homicidio doblemente agravado por alevosía, criminis causa", y de "abuso sexual agravado por acceso carnal" en perjuicio de Anahí Benítez.