La Justicia de Mendoza imputó a los rugbiers franceses por abuso sexual

En el comunicado que informa sobre la decisión de la fiscal Cecilia Bignert se detalló que que Auradou, de 20 años, y Jegou, de 21, no prestaron declaración y quedarán recluidos en un centro de detención transitoria en la capital mendocina, donde habrían ocurrido los hechos en la madrugada del domingo tras un partido amistoso del seleccionado francés contra los Pumas.

La fiscalía tiene 10 días para pedir la prisión preventiva y se espera que la defensa pida reclusión domiciliaria, para lo cual deberán establecer domicilio en Mendoza y someterse a pericias psicológicas.

Tras conocerse la imputación, otro de los abogados de la defensa, Germán Hnatow, dijo a distintos medios de comunicación que los franceses, quienes afirman que hubo consentimiento y niegan haber golpeado a la presunta víctima, "se encuentran bien y seguros de su versión".

"Están tranquilos porque se saben inocentes en la causa, pero por supuesto preocupados de toda esta situación que les ha tocado vivir", agregó el abogado, que trabajó antes en la unidad de delitos sexuales de la fiscalía.

Luego del partido del sábado, los jugadores fueron al bar Beerlin donde consumieron una gran cantidad de alcohol, según dijo un mozo del lugar que pidió no revelar su identidad. "Se tomaron todo", contó.

No obstante Andrés Civit, dueño del bar, dijo a la AFP que actuaron "como cualquier otra persona de consumo habitual". "No sé si se emborracharon, no vi a nadie arrastrándose", añadió.

Natacha Romano, abogada de la denunciante, relató que su clienta conoció a Auradou en otro club nocturno adonde acudieron los jugadores después, ya en la madrugada del domingo, y se fue con él al Diplomatic Hotel. Tras entrar a la habitación, él "la agarra, la tira en la cama, la empieza a desvestir y salvajemente la golpea", detalló Romano.

La mujer "tiene marcada la espalda, mordeduras, rasguños, golpes en los pechos, en las piernas y en las costillas", además de un golpe en la cara. Con "violencia feroz" abusó sexualmente de ella al menos en seis ocasiones, según la abogada. Una hora después entró Jegou y "de forma salvaje comienza con los mismos hechos", añadió.

La imputación que pesa sobre Auradou (abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas en concurso con abuso sexual con acceso carnal) puede ser mayor porque incluye la repetición del delito, explicó una fuente de la fiscalía.