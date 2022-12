La Justicia denegó la libertad condicional al represor Alfredo Astiz. 

Tras la decisión de la justicia, el represor de 72 años continuará preso en la Unidad 31 de Ezeiza.

Las condenas de Astiz

Astiz fue condenado en dos oportunidades a perpetua. La primera en 2011, sentencia que ya fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. En noviembre de 2017, el TOF 5 volvió a darle la misma pena. Pese a los cinco años que pasaron desde el fallo, Casación aún no lo revisó.

En 1977, Astiz se infiltró en un un grupo conformado por Madres de Plaza de Mayo, militantes y religiosos, que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz para recabar información sobre los detenidos desaparecidos. Al poco tiempo, 12 miembros del grupo fueron secuestrados y desaparecidos por la última dictadura cívico militar.

"Yo digo que a mí la Armada me enseñó a destruir. No me enseñaron a construir, me enseñaron a destruir. Sé poner minas y bombas, sé infiltrarme, sé desarmar una organización, sé matar. Todo eso lo sé hacer bien. Yo digo siempre dije que soy bruto, pero tuve un solo acto de lucidez en mi vida, que fue meterme en la Armada", dijo Astiz en un reportaje que le realizó la periodista Gabriela Cerruti una vez que terminó la dictadura.