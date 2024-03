La Justicia condenó con prisión perpetua a los responsables de La Noche de los Lápices

image.png

Qué fue la noche de los lápices

La Noche de los Lápices es el nombre con que se conoce una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores, en la ciudad de La Plata.

En total diez estudiantes secundarios fueron secuestrados y torturados por grupos de tareas de la dictadura. Seis fueron asesinados sin que se hallaran sus restos hasta la fecha: Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel A. Racero y Horacio Ungaro. Los cuatro sobrevivientes fueron Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler.

La justicia condenó a múltiples represores en el marco del Juicio por la Brigadas

En la jornada, la justicia también condenó a perpetua al ex jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado N°3 de La Tablada, Federico Minicucci; al ex jefe de Actividades Psicológicas, Guillermo Alberto Domínguez Matheu; al ex capitán Carlos Gustavo Fontana; al ex jefe de la Sección Reunión Interior, Carlos María Romero Pavón; al ex jefe de Sección de Operaciones Especiales, Jorge Héctor Di Pasquale; al ex jefe de la Central de Reunión, Roberto Armando Balmaceda y al exdirector de Investigaciones Zona Metropolitana, Juan Miguel Wolk, .

La Justicia Federal además sentenció a 25 años de prisión al ex jefe de la Sección Comando y Servicio, Alberto Julio Candioti. Por su parte, Enrique Barré resultó absuelto.