La historia detrás del asesinato de Renzo: el desgarrador relato de su tía

"¡Victoria Godoy y Luis Gallo asesinos!" , escribió en una publicación en su cuenta de Facebook. "Antes venía y traía a los 4 chicos (incluyendo a uno que no es de mi hermano y aun así lo queremos como uno más) y se los dejaba a mi mamá diciendo no los soporto , fíjense ustedes", contó sobre la madre.

Sobre el vínculo de la mamá del chico con Gallo, Wilhelm relató que "cuando se juntó con ese hdp no los dejó venir nunca más, no nos dejaba que lo llevemos a pasar, a buscar, no dejaba que compartan los cumpleaños con nosotros, con sus primos, nada. Cuando íbamos a verlos y si nos permitía siempre tenía que estar él, los nenes sentados, no los dejaba que nos abrazaran, parecían soldados".

Según explicó la mujer, el jardín citó a la madre porque "el nene iba golpeado". "Mi hermano puso abogado, leyes de mierda nunca se puede hacer nada, siempre hay que esperar que pase lo peor", lamentó.

"Cuatro años, no se pudo ni defender de estos monstruos. ¿Qué mal puede hacer una criatura? No lo puedo entender, no lo voy a entender jamás. Renzo era un nene sano, dulce, cariñoso, con una sonrisa enorme que amaba a sus hermanos. Y ahora estamos acá velándolo con su carita golpeada", expresó la tía, conmocionada.

"Ya no lo voy a poder ver más, ya no voy a volver a escuchar sus kiaaaa (tía), no me va a volver a abrazar. Perdón, perdón mi amor por no poder sacarte de ahí a tiempo, perdón por tu sufrimiento bebé. Te amo y te voy a extrañar el resto de mis días hasta volver a encontrarnos. Estos cobardes la van a pagar", concluyó.