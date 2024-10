El último audio de La Tota Santillán a una de sus hijas: "Después hacemos"

Los mensajes de audio de Roberto García Moritán a una mujer que no es Pampita

En la nota, la mujer se refirió al presentador de shows de bailanta como alguien "muy solidario" y aclaró que ayudó a muchísima gente que está en el medio. Además, reconoció estar confundida y que siente "tristeza, bronca, confusión e incertidumbre”.

La mujer se ocupó de hablar sobre el drama familiar que atormentaba al locutor porque no le dejaban ver a las hijas que tubo con Sofía Fiasche., después de episodios de violencia de género hacia su expareja: "Quitar un derecho a paternar o a ver a sus hijas, que no pudieran conocer a sus tíos y a sus abuelos es fuerte ", detalló.

Recordó la mirada con mucho amor de su padre hacia ella: "Siempre orgulloso. Todos los días me despertaba a la mañana con un te amo o un hola mi amor. Tener que escucharlo solamente por un mensaje… Si me llegan a robar el celular me muero”, aseguró.

Santillán, tenía a dos hijos mayores de un primer matrimonio con Mónica Faleroy: Daniela y Leandro, de 36 y 34 años. Luego tuvo a Camila, de 9 años, y Mía, de 7, fruto de su relación con Sol Fiasche.

La hija de "La Tota" Santillán habló en #SociosDelEspectáculo y abrió su corazón: "Siento tristeza, bronca, confusión e incertidumbre".

Los hechos

Según la autopsia preliminar, la Tota Santillán falleció de Síndrome Asfíctico y con el 90 por ciento del cuerpo quemado, cuando una habitación de la casa que alquilaba en Castelar se incendió. Los familiares se enteraron de la noticia cuando fueron a su casa porque no respondía a sus llamados. No tenía signos de defensa.