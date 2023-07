Este martes se conoció el último mensaje de audio de Williams Alexander Tapón, el joven que se suicidó tras haber golpeado brutalmente a un árbitro en un partido de fútbol amateur en Avellaneda . El jugador pidió disculpas a su familia por su decisión y admitió: "No puedo más, no soy fuerte, no sé qué me pasa, hasta acá llegué".

"No puedo más, no soy fuerte, no sé qué me pasa, hasta acá llegué. Sé que voy a quedar como un cobarde, un cagón, uno que no enfrenta nada", lamentó el joven.

"Me cansé, no doy más, discúlpenme por favor. No sufran", pidió a su familia, sintiéndose acorralado por las circunstancias.

El último audio de Williams Alexander Tapón, el jugador que se suicidó tras golpear al árbitro

Antes de quitarse la vida, el joven envió un audio de despedida a su hermana y les pidió perdón por su decisión.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBarbiCorvalan%2Fstatus%2F1681246910336647169&partner=&hide_thread=false #Exclusivo @CronicaTV @esmuytempranok Habló la hermana de William, jugador que se quitó la vida luego de agredir a un réferi. El último audio que le mandó a la familia: pic.twitter.com/3QtshnSxTQ — Barbi Corvalan (@BarbiCorvalan) July 18, 2023

La entrevista de Williams tras agredir al árbitro: dio otro nombre y se justificó

Embed

Tapón dio una entrevista a Telefé Noticias, en la que dijo llamarse Dimitri. Justificó su accionar con un "mal arbitraje" de Paniagua y que eso le generó "calentura".

"El árbitro, ni bien comenzó el partido, no cobró ninguna de las patadas que le dieron a algunos compañeros míos. Yo le decía 'juez, cobrala, estás a dos metros', pero me decía que no la veía. Hacíamos una mal nosotros y nos amonestaban. Ya estaba enojado y le pegué sin darme cuenta, nublado por el enfado", afirmó.

"Hoy hablé con él y le pedí disculpas. Hoy lo veo todo distinto y en ese momento no, estaba cegado. Ahora me di cuenta de lo que hice", añadió.

Quién era William Alexander Tapón: sus antecedentes en el fútbol amateur

Embed

Según una fuente cercana, Williams Alexander Tapón ya había protagonizado hechos de violencia similares en otros campeonatos de fútbol amateur. "Es del barrio Agüero, en zona sur, y es un pibe pesado, con antecedentes violentos, ya que fue expulsado de dos torneos antes de jugar éste", aseguró a Clarín.

Explicó que "el primero era el que se jugó en Gerli, en el club Copa Río del Sur, y después hubo otro en el club Palá, en Avellaneda. De ambos lo echaron, y para que te echen de un torneo por el que se paga bastante guita, tenés que mandarte una cagada grave", resaltó.

Después de la agresión al árbitro, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) de la provincia de Buenos Aires le había aplicado el derecho de admisión de por vida a los estadios de fútbol. También se iba a intentar, vía judicial, que no pudiera volver a participar de torneos amateur.

Línea de Prevención del Suicidio - ayuda a personas en crisis

En caso de una crisis emocional de cualquier tipo o una situación a la que no se le encuentra salida, comunicarse telefónicamente al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires), (011) 5275-1135 o 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo.