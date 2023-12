La Fundación Empujar cerró el año con más de 900 jóvenes capacitados

La Fundación Empujar brinda capacitaciones 100 por ciento gratuitas a jóvenes de contextos socioeconómicos vulnerables para que puedan acceder a un empleo formal. Tiene 17 sedes de formación en distintos puntos del país, adentro de empresas pyme locales que ceden sus salas de capacitación para recibir a los grupos de jóvenes.

Más de 550 empresas participaron este año acercándose a las distintas propuestas que ofrece la fundación y más de 1.500 personas se sumaron a las actividades de voluntariado.

Empujar es una gran red de compromiso social que busca generar impacto en jóvenes de Argentina a través del empleo formal. Este año, cumplió 10 años de vida, brindando capacitaciones y sigue creciendo. Para el 2024, el objetivo es poder llegar a nuevas zonas del país, ampliando la oferta de programas de capacitación y la cantidad de cupos para jóvenes en busca de oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Una vez que egresan de las capacitaciones, los jóvenes pasan al área de Intermediación Laboral, donde reciben acompañamiento en su búsqueda activa de oportunidades de trabajo y participan de charlas motivacionales con profesionales del equipo de voluntariado. Al conseguir empleo, se les brinda acompañamiento durante los primeros meses, para garantizar una buena adaptación y un sostén para ese primer momento que suele ser el más difícil. También ofrecen acompañamiento a las empresas que contratan egresados, para compartir cómo es el desempeño sobre la nueva incorporación.

Germán Lojk, director ejecutivo de la Fundación Empujar sostuvo que “cada joven que logra un trabajo formal cambia su calidad de vida, la de su grupo familiar y se le abren oportunidades a futuro”. Además afirma que “el desarrollo personal va a la par con el ingreso al mercado laboral formal. Y la red de empresas y personas voluntarias que participan en la fundación son un puente para llegar a ese objetivo; son agentes de cambio para el progreso”.

El 88 por ciento de los jóvenes que egresaron en 2023, lo hicieron capacitándose en el Programa Tu Empleo, en habilidades y competencias laborales. En 12 por ciento restante, egresó de los Programas IT, que combinan las habilidades blandas con la capacitación técnica en Desarrollo Web Full Stack. A través de la alianza con EMPLEAR + EMPUJAR junto con empresas IT del distrito tecnológico de Buenos Aires; la Asociación Vecinal Nordelta y Empujar Coders, más de 110 jóvenes egresaron con conocimientos en Programación y buscan su primera oportunidad trainee en la industria IT.

Todas las empresas que deseen contratar jóvenes capacitados de la fundación pueden hacerlo escribiendo a [email protected].

La oferta de cursos 2024 se comunicará en su web y todos aquellos jóvenes que deseen participar deberán anotarse previamente y seguir el proceso de admisiones que propone la fundación.