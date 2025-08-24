24 de agosto de 2025 Inicio
La esposa de Nahuel Gallo definió como "un crimen de lesa humanidad" el secuestro en Venezuela

La mujer, llamada María Alexandra Gómez, cargó contra las autoridades de ese país y advirtió que el gendarme argentino "está siendo víctima de una desaparición forzada".

Nahuel Gallo fue secuestrado en Venezuela.

María Alexandra Gómez, la esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien fue secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela en 2024, advirtió que el hombre fue víctima de "un crimen de lesa humanidad". Además, afirmó que se mantiene en contacto con el Gobierno pero marcó que "no comparten información".

En diálogo con Radio Rivadavia, Gómez alertó por la situación del gendarme y recordó sus advertencias. "Desde el primer momento, Nahuel está siendo víctima de una desaparición forzada. Ante cualquier organismo internacional, eso es un crimen de lesa humanidad, y es lo que venimos denunciando hace ya más de ocho meses", enfatizó.

En tanto, volvió a responder las acusaciones de Venezuela sobre un supuesto espionaje y la intención de impulsar un golpe de Estado en ese país. "A Nahuel no lo han presentado ante ningún tribunal con competencia en terrorismo ni en nada de eso", marcó.

Nahuel Gallo y su familia
Nahuel Gallo junto a su familia.

También expuso la falta de información oficial sobre el lugar en el que se encuentra el hombre: "No sé dónde está Nahuel Agustín por medios oficiales. Lo sé por otros extranjeros que estuvieron con él en la misma situación, como los americanos que fueron liberados".

"Sé que el Gobierno argentino está trabajando. Ayer tuve contacto con la ministra de Seguridad, pero obviamente no comparten información conmigo. Ella siempre ha sido muy directa diciéndome que no puede compartir información, pero que se está trabajando y que pronto podamos tener a Nahuel en casa, que es lo que más deseamos", añadió sobre las comunicaciones que mantuvo con Patricia Bullrich.

El secuestro del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela

La relación entre el gobierno de Javier Milei y el de Nicolás Maduro atraviesa momentos de tensión tras la detención del gendarme Agustín Nahuel Gallo en territorio venezolano ante la acusación de espionaje.

El hecho se conoció cuando desde Cancillería y el Ministerio de Seguridad dieron a conocer un comunicado conjunto en el que denunciaron que la detención es “arbitraria e injustificada” y exigieron su pronta liberación descartando las acusaciones de espionaje.

Gallo es cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina y el 8 de diciembre de 2024 ingresó a Venezuela desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander en Táchira.

Según se informó, el objetivo del viaje era a visitar a su pareja de nacionalidad venezolana, María Gómez, y a su hijo de 2 años, quienes habían viajado para cuidar de la madre enferma de la mujer. Oriundo de Catamarca, Gallo integra el escuadrón 27 de “Uspallata”, en Mendoza, donde cumple funciones custodiando el paso fronterizo entre Chile y Argentina.

Al momento del viaje se encontraba de licencia anual por lo que decidió viajar a Venezuela con autorización de Gendarmería para visitar a su pareja e hijo. Sin embargo, al ingresar al país fue detenido por las fuerzas de seguridad venezolanas en Migraciones bajo la acusación de realizar espionaje contra el gobierno de Maduro.

Según relató su pareja, el celular de Gallo fue revisado exhaustivamente y al encontrar mensajes críticos al gobierno venezolano decidieron su detención. Gómez es residente argentina desde hace 6 años. Ambos tienen un hijo de 2 años y viven en Mendoza.

