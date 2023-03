La emoción del Pitu Salvatierra al recordar a Hebe de Bonafini

En un programa especial por la conmemoración del Día de la Memoria , este viernes en Duro de Domar en C5N recordaron la figura de Hebe de Bonafini , en el primer 24 de marzo en que la referente no está presente.

"Yo vengo de una familia muy humilde, la mayoría de mi niñez y mi adolescencia la pasé en situación de calle. Terminé en una villa en la que vivo ahora", comenzó relantando.

"En el año 2001 perdí mi libertad y la recuperé en el 2008 con la única convicción de no volver en cana. Quería vivir con mi familia, había perdido mucho tiempo de mi familia, los encontré en una situación económica paupérrima, nos faltaba de todo", añadió.

Pitu continuó su relato de vida desde ese momento en que recuperó la libertad. "Me puse a buscar laburo, ocho meses buscando laburo. Mi señora trabajaba en casas de familia limpiando y me dejaba todos los días quince pesos: con eso viajaba, me compraba el diario, buscaba laburo", siguió.

"Todos los días de esos ocho meses me decían que no. Por mi dirección, vivo en un villa. Cuando zafaba de eso, me pedían antecedentes penales", recordó.

Un día se cansó de no tener éxito con la búsqueda y pensó en salir a robar. Pero ese mismo día, le sonó el teléfono y atendió. "Era una persona que trabajaba para Sueños Compartidos y se enteró que estaba buscando trabajo... Venite mañana que te voy a presentar a Hebe", contó.

AL otro día, fue y entró a la oficina donde estaba ella. "Bueno, tengo antecedentes penales, no tengo documento, vivo en una villa le dije y ella me dijo pará, pará, ¿vos querés trabajar?", rememoró ese momento. Luego, ante su respuesta afirmativa, se le asignó una tarea y empezó a trabajar.

"A los dos meses tenía documento, mis hijos tenían partida de nacimiento, tuve un recibo de sueldo por primera vez en mi vida. Me pude comprar una televisión a crédito. Conocí un mundo que nunca hubiera conocido si no fuera por Hebe", narró Pitu con lágrimas en los ojos.